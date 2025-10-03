Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale

Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a anunțat că echipele din Israel nu vor fi excluse din competițiile internaționale, în contextul războiului din Fâșia Gaza.

În fața celor 37 de membri ai consiliului FIFA, Gianni Infantino a pus accentul pe „importanța promovării păcii și a unității”.

Gianni Infantino nu ia măsuri în privința Israelului

În contextul tensiunilor din Gaza, mai multe federații continentale, inclusiv Spania, Turcia, Norvegia și Anglia, au solicitat ca UEFA să suspende Israelul, potrivit RMC Sport.

Cu toate acestea, Gianni Infantino a transmis că nu va face acest lucru pentru că preferă pacea, iar FIFA nu poate rezolva probleme geopolitice.

„FIFA se angajează să folosească puterea fotbalului pentru a uni oamenii într-o lume divizată. Gândurile noastre sunt alături de cei care suferă în numeroasele conflicte care există astăzi în întreaga lume, iar cel mai important mesaj pe care fotbalul îl poate transmite în acest moment este unul de pace și unitate.

FIFA nu poate rezolva problemele geopolitice, dar poate și trebuie să promoveze fotbalul în întreaga lume, valorificând valorile sale unificatoare, educative, culturale și umanitare.

FIFA va continua să invite toate părțile interesate într-un dialog semnificativ pentru a proteja jucătorii, pentru a găsi echilibrul corect între fotbalul de club și fotbalul național la nivel global și pentru a îmbunătăți fotbalul pentru viitor”, a transmis președintele FIFA, Gianni Infantino, în cadrul unui comunicat oficial.

Naționala Israelului urmează să joace în deplasare cu Norvegia pe 11 octombrie și cu Italia trei zile mai târziu, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Norvegia s-a numărat printre federațiile europene care au îndemnat UEFA să convoace un vot al comitetului său executiv înaintea reuniunii FIFA de la Zurich privind suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale.

Federația turcă de fotbal a solicitat în mod direct UEFA și FIFA să suspende Israelul, potrivit espn.co.uk.

