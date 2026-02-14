Mourinho, la spital Antrenorul celor de la Benfica a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte de meci: ce s-a întâmplat

Jose Mourinho, 63 de ani, antrenorul celor de la Benfica Lisabona, a mers la spital înainte de partida cu Santa Clara, scor final 2-1 pentru multipla campioană a Portugaliei

Înainte de meciul din Ponta Delgada, Azore, tehnicianul a mers la Spitalul „Divino Espirito Santo”, pentru un control neprevăzut.

El a ajuns pe insula Sao Miguel după ceva mai mult de două ore de zbor și a resimțit probleme la ureche.

Medicii au identificat o infecție la ureche, care îi provoca disconfort, informează abola.pt.

Mourinho a fost tratat în mai puțin de o oră, a primit un tratament medicamentos, apoi s-a întors la hotelul unde era cazată Benfica înainte de meciul împotriva echipei din Azore.

Meciul a fost unul cu emoții pentru Benfica.

Portarul Trubin, eroul calificării la meciul cu Real Madrid, a gafat: Goncalo Paciencia a trimis mingea cu capul, iar goalkeeperul ucrainean a scăpat-o printre picioare!

