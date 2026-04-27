Un bărbat a fost găsit mort în toaletele Veltins Arena, casa celor de la Schalke 04, formația ce evoluează în 2. Bundesliga.

Poliția a raportat că persoana decedată era un bărbat în vârstă de 65 de ani, care a murit din cauze naturale.

Trupul său a fost găsit joi de o femeie de serviciu, într-o toaletă a stadionului. Bărbatul era mort de câteva ore, susține rosenheim24.de.

Tabloidul Bild susține că decesul persoanei în cauză s-a produs miercuri la un eveniment desfășurat în arenă.

Schalke a emis și ea un comunicat în care își exprimă regretul pentru cele întâmplate:

„FC Schalke 04 a reacționat cu mare consternare la vestea că o persoană decedată a fost găsită într-o toaletă de la Veltins-Arena. Schalke 04 își transmite cele mai sincere condoleanțe celor îndoliați”.

Schalke, aproape de revenirea în Bundesliga după 3 ani

Schalke 04 a retrogradat în Bundesliga 2 la finele sezonului 2020 - 2021, după 30 de ani petrecuți pe prima scenă a fotbalului german.

Cu 3 etape rămase până la finalul sezonului, formația din Gelsenkirchen este lider. Schalke 04 are 64 de puncte, 6 mai multe decât Paderborn, respectiv 7 față de Hannover.

La ultimul meci jucat pe teren propriu, gruparea de pe Veltins Arena s-a impus fără probleme, 4-1 cu Munster.

