Mourinho, contestat Antrenorul lui Galatasaray, Okan Buruk, spulberă mitul „The Special One”: „Nu a progresat” 

Okan Buruk (51 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, l-a criticat pe Jose Mourinho (62 de ani) și nu a ezitat să-l ironizeze.

În sezonul trecut, „The Special One” a pierdut titlul în Turcia, în fața lui Galatasaray.

Jose Mourinho a plecat de la Fenerbahce după ce a ratat calificarea în faza grupei Ligii Campionilor.

Antrenorul portughez a revenit în țara natală și este antrenor la Benfica.

Okan Buruk, atac la Jose Mourinho: „Nu a progresat”

Întrebat despre criza de rezultate a lui Jose Mourinho, Okan Buruk a spus că „The Special One” s-a plafonat.

„ Nu mai este concentrat ca înainte. Nu se mai gândește la fotbal ca înainte. Nu și-a schimbat niciodată stilul ca antrenor.

Este un personaj foarte important, are o carismă foarte importantă, dar în ceea ce privește fotbalul, trebuie să ne perfecționăm în fiecare an.

Poate că problema pentru el este că nu a progresat ca antrenor”, a spus Okan Buruk, potrivit The Athletic.

Jose Mourinho a adunat multe trofee de-a lungul carierei, însă ultima perioadă nu a fost una strălucită pentru lusitan. Ultima competiție câștigată a fost în sezonul 2021-2022.

Atunci, alături de AS Roma, a reușit să cucerească trofeul Conference League, după ce s-a impus în finala contra celor de la Feyenoord, 1-0, grație golului lui Nicolo Zaniolo.

26 de trofee a câștigat Jose Mourinho în cariera de antrenor

Okan Buruk, despre duelurile cu Mourinho: „Am fost mai bun decât el”

Antrenorul echipei de pe RAMS Park l-a analizat pe Mourinho și a rememorat duelurile directe.

„A fost foarte dificil. Când a semnat cu Fenerbahce, a început să vorbească mult. Îi cunoaștem stilul. Nu joacă doar pe teren, vrea să joace și în afara lui.

A încercat multe lucruri, dar până la urmă am fost mai buni decât el. Eu am fost mai bun decât el. Am câștigat titlul împotriva lui.

I-am învins de două ori pe stadionul lor. Din păcate, anul acesta nu va mai fi aici. Îl așteptam pe el pentru încă două meciuri”.

