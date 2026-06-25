„Vreau ca jucătorii mei să piardă” Jose Mourinho,  declarație neașteptată despre fotbaliștii de la Real Madrid care joacă la CM 2026

Jose Mourinho (63 de ani), noul antrenor al celor de la Real Madrid, a oferit noi detalii despre situația lotului echipei sale, după ce s-a vehiculat că și-ar dori să renunțe la mai mulți jucători.

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„The Special One” a oferit și o declarație surprinzătoare legată de jucătorii săi care participă la Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Jose Mourinho: „Eu îi vreau pe acești jucători”

Recent, s-a vorbit despre posibilitatea ca Jose Mourinho să renunțe la mai mulți jucători importanți ai echipei, dar tehnicianul portughez a lămurit situația.

„Am citit unele lucruri în care se spunea că Jose vine aici și va renunța la câțiva dintre cei mai buni jucători despre care se spune că au avut probleme în timpul sezonului.

Nu, nu, eu îi vreau pe acești jucători, îi vreau pe cei mai buni.

Acum trebuie să găsesc o modalitate de a avea o echipă și de a nu avea problemele pe care, din ce am citit, le-au avut în sezoanele anterioare”, a spus Mourinho în podcastul „Beast Mode On”, realizat de fostul fotbalist Adebayo Akinfenwa, citat de marca.com.

Jose Mourinho a semnat un contract valabil până în iunie 2029. Este a doua experiență pentru „The Special One” pe banca „galacticilor”, după cea din perioada 2010-2013.

„A avea cei mai buni jucători este cea mai bună problemă pe care o poate avea un antrenor”, a continuat portughezul.

Mourinho, declarație surprinzătoare: „Vreau ca jucătorii lui Real Madrid să piardă și să plece în vacanță”

Întrebat ce își dorește de la acest Campionat Mondial, Mourinho a venit cu un răspuns surprinzător.

„Vrei adevărul? Vreau ca jucătorii lui Real Madrid să piardă și să plece în vacanță. Pentru că îi vreau băieții înapoi la pregătirea de vară”, a spus Jose Mourinho.

13 jucători de la Real Madrid au fost convocați de echipele lor naționale pentru Cupa Mondială

Cucurella (Spania)

Mbappe, Konate și Tchouameni (Franța)

Bernardo Silva (Portugalia)

Bellingham (Anglia)

Rudiger (Germania)

Courtois (Belgia)

Vinicius și Endrick (Brazilia)

Valverde (Uruguay)

Brahim (Maroc)

Arda Guler (Turcia)

Când văd emoția de la Mondial, chiar și de la Euro, este ceva ce mi-aș dori să fac. Într-o zi o voi face. Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

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