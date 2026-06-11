Spectacol pe Azteca! FOTO. Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial. Shakira și J Balvin au încins atmosfera

Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial din această vară a avut loc la Mexico City, pe stadionul Azteca.

A durat doar 20 de minute!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mondialul care începe la ora 22:00 este cu totul inedit. Vor avea loc trei ceremonii de deschidere, în fiecare dintre cele trei țări gazdă.

Spectacol în Mexic! Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial

Înainte de reeditarea meciului de deschidere din 2010, Tyla a cântat imnul Africii de Sud, în timp ce Alejandro Fernandez a interpretat imnul Mexicului.

Legendarul Andrea Bocelli, DJ-ul și producătorul David Guetta, cântăreața Megan Thee Stallion, de trei ori câștigătoare a premiului Grammy, și cântăreața și compozitoarea sud-coreeană EJAE au interpretat în premieră piesa „DNA” („ADN” în limba română), imnul oficial al competiției.

În centrul atenției pe stadionul din Mexico City s-au aflat și Shakira și Burna Boy, cu melodia „Dai Dai”

J Balvin, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai ultimilor 20 de ani, a avut și el un moment special la ceremonia de deschidere a Mondialului.

Printre celebritățile prezente s-a mai numărat Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana, Tyla, Ryan Castro și Salma Hyek Pinaut.

14.000 de spectatori se află gratuit pe Stadionul Azteca

În timp ce unele bilete pentru meciul de deschidere s-au vândut cu câteva mii de dolari, astăzi aproximativ 14.000 de spectatori se află gratuit în Stadionul Azteca, scrie stern.de.

La baza acestei situații stă o înțelegere din anii 1960. Pe atunci, operatorii aveau nevoie urgentă de finanțatori pentru renovarea stadionului și au oferit o afacere bizară: în schimbul plății unei anumite sume, micii investitori primeau dreptul, pe o perioadă de 99 de ani, de a urmări orice eveniment organizat pe Stadionul Azteca.

Și tocmai acest drept l-au impus în instanță cei 14.000 de deținători de abonamente, cu puțin înainte de începerea Cupei Mondiale, în ciuda opoziției FIFA.

Ollamani-Group, actualul operator al stadionului, a trebuit să accepte să plătească despăgubiri în valoare de 62 de milioane de euro către FIFA.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport