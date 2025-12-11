„M-au măscărit, m-au umilit” Fotbalistul care era acuzat că are 42 de ani când a debutat la seniorii lui Lazio povestește cum zvonul i-a distrus cariera

Joseph Minala (29 de ani) a explicat cum i-a distrus cariera zvonul că ar avea de fapt 42 de ani, apărut când a terminat junioratul.

Deși testele medicale au arătat că avea numai 18 ani, cluburile mari din Europa nu și-au mai îndreptat atenția asupra lui.

Joseph Minala a ajuns la numai 15 ani în Europa, a făcut parte din echipa lui Lazio, însă speculațiile legate de vârsta reală a fotbalistului i-au dus cariera în anonimat.

Joseph Minala, speranța lui Lazio, a ajuns în fotbalul din Malta din cauza unui zvon

Promovat la prima echipă a celor de la Lazio în 2014, când avea 17 ani, Joseph Minala a apucat să joace numai trei partide în tricoul „biancoceleștilor”.

Mijlocașul a trecut de-atunci prin mai multe aventuri în ligile inferioare din Italia și, de trei sezoane, evoluează în Malta.

„Joc în Malta, un club de fotbal periferic, dar nu am renunțat la speranța de a mă întoarce în Italia. Am fost devalorizat pentru ceva ce nu a existat niciodată”, a spus Joseph Minala, potrivit Gazzetta dello Sport.

Zvonul că vârsta lui reală ar fi fost de 42 de ani i-a ruinat cariera și mijlocașul crede că a fost făcut cu rea intenție:

„Zvonul a fost răspândit de cineva căruia îi păsa de mine, care m-a urmărit. În Senegal, un site web care a fost între timp închis a inventat povestea că aveam 42 de ani.

Oamenii au început să facă fotomontaje și să-și bată joc de mine. Nimeni nu știe asta, dar în acea perioadă am fost amenințat și șantajat și de oameni care mă ajutaseră, oameni în care aveam încredere.

Eram singur și fără apărare. Nimeni nu m-a protejat. M-au masacrat, m-au distrus, m-au umilit.

Lucrul minunat este că nu eram necunoscut. Am dominat campionatul Primavera.

La trei zile după debut, am câștigat Cupa Italiei, marcând un gol în finală împotriva Fiorentinei. Cu câteva luni mai devreme, câștigasem turneul regional din Sardinia. A fost un atac țintit, am propria mea opinie despre asta”.

În Italia, nimeni nu m-a mai vrut Joseph Minala

Zvonurile despre declararea falsă a vârstei lui Joseph Minala sunt false

După ce camerunezul a debutat pentru Lazio, împotriva celor de la Sampdoria, în aprilie 2014, Federația Italiană de Fotbal a pornit o anchetă pentru a afla vârsta reală a fotbalistului.

Totuși, rezultatele au arătat că Joseph Minala avea numai 18 ani iar clubul și fotbalistul au scăpat de sancțiune.

„(n.r. - Ce au arătat testele de vârstă?) Că m-am născut în 1996. De fapt, au certificat că arăt chiar și cu un an mai tânăr. Știi de câte ori am auzit oameni spunând: «Are 40 de ani, cum poate juca?». 80% dintre oameni m-au judecat greșit”, a spus Joseph Minala.

Joseph Minala a fost aproape de a semna cu U Craiova

FCSB și-a arătat interesul pentru serviciile lui Joseph Minala, în 2018, însă discuțiile între cele două părți nu s-au concretizat.

Totuși, mijlocașul camerunez a fost din nou aproape de a juca în România.

În 2021, în timpul primului mandat al lui Laurențiu Reghecampf în Bănie, Joseph Minala a dat probe la Universitatea Craiova.

Informația a fost confirmată la momentul respectiv de Laurențiu Reghecampf, însă tehnicianul nu a fost mulțumit de nivelul fotbalistului și a decis să nu îl legitimeze.

Astfel, Joseph Minala s-a întors în Italia, unde a evoluat pentru Lucchese, în Serie C. Despărțirea de echipa toscană a marcat finalul aventurii sale în Italia.

Mijlocașul a mai evoluat pentru echipa letonă FK Liepaja, dar și pentru trei cluburi malteze: Sliema Wanderers, Gzira United și Marsaxlokk.

