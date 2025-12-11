„M-au măscărit, m-au umilit” Fotbalistul care era acuzat că are 42 de ani când a debutat la seniorii lui Lazio povestește cum zvonul i-a distrus cariera
Joseph Minala FOTO: IMAGO
Campionate

„M-au măscărit, m-au umilit” Fotbalistul care era acuzat că are 42 de ani când a debutat la seniorii lui Lazio povestește cum zvonul i-a distrus cariera

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 16:16
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 17:55
  • Joseph Minala (29 de ani) a explicat cum i-a distrus cariera zvonul că ar avea de fapt 42 de ani, apărut când a terminat junioratul.
  • Deși testele medicale au arătat că avea numai 18 ani, cluburile mari din Europa nu și-au mai îndreptat atenția asupra lui.

Joseph Minala a ajuns la numai 15 ani în Europa, a făcut parte din echipa lui Lazio, însă speculațiile legate de vârsta reală a fotbalistului i-au dus cariera în anonimat.

Scandal înainte de FCSB Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Feyenoord, contestat de club și de fani. Care e motivul » Ce a spus la București
Citește și
Scandal înainte de FCSB Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Feyenoord, contestat de club și de fani. Care e motivul » Ce a spus la București
Citește mai mult
Scandal înainte de FCSB Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Feyenoord, contestat de club și de fani. Care e motivul » Ce a spus la București

Joseph Minala, speranța lui Lazio, a ajuns în fotbalul din Malta din cauza unui zvon

Promovat la prima echipă a celor de la Lazio în 2014, când avea 17 ani, Joseph Minala a apucat să joace numai trei partide în tricoul „biancoceleștilor”.

Mijlocașul a trecut de-atunci prin mai multe aventuri în ligile inferioare din Italia și, de trei sezoane, evoluează în Malta.

„Joc în Malta, un club de fotbal periferic, dar nu am renunțat la speranța de a mă întoarce în Italia. Am fost devalorizat pentru ceva ce nu a existat niciodată”, a spus Joseph Minala, potrivit Gazzetta dello Sport.

Zvonul că vârsta lui reală ar fi fost de 42 de ani i-a ruinat cariera și mijlocașul crede că a fost făcut cu rea intenție:

„Zvonul a fost răspândit de cineva căruia îi păsa de mine, care m-a urmărit. În Senegal, un site web care a fost între timp închis a inventat povestea că aveam 42 de ani.

Oamenii au început să facă fotomontaje și să-și bată joc de mine. Nimeni nu știe asta, dar în acea perioadă am fost amenințat și șantajat și de oameni care mă ajutaseră, oameni în care aveam încredere.

Eram singur și fără apărare. Nimeni nu m-a protejat. M-au masacrat, m-au distrus, m-au umilit.

Lucrul minunat este că nu eram necunoscut. Am dominat campionatul Primavera.

La trei zile după debut, am câștigat Cupa Italiei, marcând un gol în finală împotriva Fiorentinei. Cu câteva luni mai devreme, câștigasem turneul regional din Sardinia. A fost un atac țintit, am propria mea opinie despre asta”.

În Italia, nimeni nu m-a mai vrut Joseph Minala

Zvonurile despre declararea falsă a vârstei lui Joseph Minala sunt false

După ce camerunezul a debutat pentru Lazio, împotriva celor de la Sampdoria, în aprilie 2014, Federația Italiană de Fotbal a pornit o anchetă pentru a afla vârsta reală a fotbalistului.

Totuși, rezultatele au arătat că Joseph Minala avea numai 18 ani iar clubul și fotbalistul au scăpat de sancțiune.

„(n.r. - Ce au arătat testele de vârstă?) Că m-am născut în 1996. De fapt, au certificat că arăt chiar și cu un an mai tânăr. Știi de câte ori am auzit oameni spunând: «Are 40 de ani, cum poate juca?». 80% dintre oameni m-au judecat greșit”, a spus Joseph Minala.

Joseph Minala a fost aproape de a semna cu U Craiova

FCSB și-a arătat interesul pentru serviciile lui Joseph Minala, în 2018, însă discuțiile între cele două părți nu s-au concretizat.

Totuși, mijlocașul camerunez a fost din nou aproape de a juca în România.

În 2021, în timpul primului mandat al lui Laurențiu Reghecampf în Bănie, Joseph Minala a dat probe la Universitatea Craiova.

Informația a fost confirmată la momentul respectiv de Laurențiu Reghecampf, însă tehnicianul nu a fost mulțumit de nivelul fotbalistului și a decis să nu îl legitimeze.

Astfel, Joseph Minala s-a întors în Italia, unde a evoluat pentru Lucchese, în Serie C. Despărțirea de echipa toscană a marcat finalul aventurii sale în Italia.

Mijlocașul a mai evoluat pentru echipa letonă FK Liepaja, dar și pentru trei cluburi malteze: Sliema Wanderers, Gzira United și Marsaxlokk.

Citește și

Strategia FCSB pentru Ciubotaru Cum vrea să convingă Hermannstadt să-l vândă: 450.000 de euro plus jucători! Despre cine ar fi vorba
Superliga
14:07
Strategia FCSB pentru Ciubotaru Cum vrea să convingă Hermannstadt să-l vândă: 450.000 de euro plus jucători! Despre cine ar fi vorba
Citește mai mult
Strategia FCSB pentru Ciubotaru Cum vrea să convingă Hermannstadt să-l vândă: 450.000 de euro plus jucători! Despre cine ar fi vorba
„Își închide singur ușa în nas”  Iuliu Mureșan intervine în conflictul dintre Trică și Varga: „Să fie mult mai atent”
Superliga
13:40
„Își închide singur ușa în nas” Iuliu Mureșan intervine în conflictul dintre Trică și Varga: „Să fie mult mai atent”
Citește mai mult
„Își închide singur ușa în nas”  Iuliu Mureșan intervine în conflictul dintre Trică și Varga: „Să fie mult mai atent”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
malta serie a lazio varsta joseph minala
Știrile zilei din sport
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Citește mai mult
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește mai mult
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Europa League
00:01
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Superliga
11.12
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Citește mai mult
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:35
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
10:19
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
09:30
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Superliga
11.12
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
11.12
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Citește mai mult
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Citește mai mult
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”
Diverse
11.12
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane”
Citește mai mult
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 15 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share