„Își închide singur ușa în nas” Iuliu Mureșan intervine în conflictul dintre Trică și Varga: „Să fie mult mai atent”

Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a intervenit în conflictul dintre Eugen Trică (49 de ani) și Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul clujenilor.

clujenilor. Oficialul formației din Gruia i-a oferit un sfat antrenorului.

În urmă cu o lună, Ioan Varga a avut un derapaj la adresa lui Trică, pe care l-a numit „analfabet”, după ce tehnicianul a susținut că schimbările efectuate în timpul meciurilor ar fi fost influențate de conducerea clubului.

Deranjat de jignirile finanțatorului de la CFR, antrenorul a declarat că omul de afaceri nu este patronul real al clubului din Cluj, făcând aluzie la presupusele legături ale acestuia cu lumea interlopă.

Iuliu Mureșan, despre Eugen Trică: „ Îl sfătuiesc să își vadă de statutul lui”

Președintele CFR-ului a declarat că Eugen Trică ar trebui să nu-l mai critice pe Ioan Varga pentru că „își închide singur ușa în nas” și ar putea avea de suferit pe viitor în cariera sa de antrenor.

„Am văzut și eu ceea ce a declarat Eugen despre domnul Varga și vă pot spune că acele afirmații ale sale m-au dezamăgit. Nu mi-au plăcut deloc.

Eugen este un om pe care eu îl respect. Face parte din istoria lui CFR Cluj. Ne-a ajutat să câștigăm trofee, dar îl sfătuiesc să fie mult mai atent cu tot ceea ce declară prin spațiul public la adresa lui Neluțu Varga, pentru că își închide singur ușa în nas pe la CFR Cluj. El e antrenor, iar Neluțu Varga e patron.

Eugen să nu uite că eu l-am mai pus antrenor la CFR Cluj și nu știi cum este viața și pe viitor. Eu îl sfătuiesc să își vadă de statutul lui de antrenor de fotbal. Cu astfel de atacuri și afirmații își închide sigur o ușă în nas și e păcat pentru el. În prima ligă nu prea ai multe echipe de calibru unde să te duci să lucrezi, pentru a te bate cu șanse reale la trofee.

Eu pe unde am lucrat mereu mi-am lăsat o portiță deschisă, deoarece nu știi cum se întoarce roata. Și uite că am revenit și la CFR Cluj, după ce fusesem la Dinamo. E frumos să dai mâna când te întâlnești cu rivalii, nu să stai să te ferești de ei că nu știu ce ai zis sau ai făcut.

Am fost acum recent la București la un eveniment și m-am întâlnit cu foarte mulți rivali din fotbal, iar eu m-am salutat cu respect cu aceștia. În acest moment, Eugen Trică își închide o ușă și e mare păcat”, a declarat Iuliu Mureșan pentru prosport.ro.

Eugen Trică, în „război” cu Ioan Varga

Ce a declarat Eugen Trică despre Ioan Varga: „Nu este patron la CFR Cluj”

După derapajul lui Ioan Varga la adresa lui Trică de la începutul lunii decembrie, antrenorul a venit miercuri cu o serie de dezvăluiri despre finanțatorul CFR-ului.

„Nu ne-am reglat deloc și nu am înțeles niciodată cum poate el să mă jignească pe mine. L-am lăsat deocamdată în pace. L-am lăsat pentru că am și eu o vârstă și, știi cum e, nu mai avem timp să ne împăcăm. Am devenit și eu un altfel de om, să spun așa, dar și acum mă doare. Mi-ai amintit. Adică un om, în 2007-2008, în perioada noastră de glorie, vine, stă cu noi, mănâncă cu noi, e alături de noi în tot ce facem.

Trăiește ca un suporter cu noi acele clipe frumoase, apoi vine și îl jignește pe unul care a contribuit decisiv. La brandul ăsta, pe care s-a urcat domnul Varga, cred că am pus și eu umărul. Eu, Cadu și toți ceilalți. Nu poți tu să spui așa ceva de unul care și-a rupt picioarele pentru CFR Cluj. Și nu vreau să spun mai multe despre cum a ajuns el să ia CFR. Încerc foarte mult să mă abțin, credeți-mă!

Eu îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă. Voi știți foarte bine că el, de fapt, nu este patronul CFR-ului. Știți, dar nu spune nimeni în spațiul public. El nu are treabă cu CFR-ul.

Probabil că și de aceea începe să îl jignească pe unul care aproape a mâncat din aceeași farfurie cu el. M-a durut lucrul ăsta, am încercat să fiu diplomat. Și acum mă dor jignirile pe care mi le-a adus. Toată lumea de la Cluj știe ceea ce a făcut Eugen Trică acolo, a slăbit 30 de kilograme în acel campionat.

Atâta suferință, cât am pătimit eu pentru campionatul ăla... Și vine unul acum, că nu am cum să îi spun altfel, și mă jignește! E foarte urât din partea lui. Ca dovadă, l-am și blocat, nu mai este prietenul meu, este blocat în telefon și vă spun ca să și închidem. Să nu mai pronunțe niciodată în viața lui numele de Eugen Trică!”, a transmis Trică, potrivit gsp.ro.

În acest moment, CFR Cluj se află pe locul 11 în Liga 1, cu 20 de puncte acumulate în 19 meciuri jucate.

FOTO. Ultimul meci jucat de CFR în Liga 1, cu U Craiova, 1-1

