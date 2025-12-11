Strategia FCSB pentru Ciubotaru Cum vrea să convingă Hermannstadt să-l vândă: 450.000 de euro plus jucători! Despre cine ar fi vorba

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a mărit miza pentru transferul lui Kevin Ciubotaru.

Mai mulți jucători din curtea campioanei României s-ar putea alătura celor de la Hermannstadt.

FC Hermannstadt și FCSB s-au înțeles pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, dar campioana României așteaptă răspunsul fotbalistului.

FCSB îmbunătățește oferta pentru Kevin Ciubotaru

Pentru a fi siguri că sibienii renunță la internaționalul de tineret, FCSB a mărit miza mutării.

Pe lângă cei 450.000 de euro pe care Hermannstadt ar urma să-i încaseze, gruparea din Sibiu va beneficia de mai mulți jucători de la FCSB, care vor veni sub formă de împrumut.

„Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza de reziliere este cea de 450.000 de euro. Noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie ca cei de acolo să vorbească cu jucătorul.

Da, este vorba și despre anumiți jucători (n.r. - sub formă de împrumut) . Noi cu FCSB avem o relație destul de ok”, a spus Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la Hermannstadt, potrivit digisport.ro.

Astfel, unii jucători care au evoluat mai puțin pentru FCSB ar putea ajunge la Sibiu din ianuarie. Printre aceștia s-ar număra Denis Alibec, Baba Alhassan, Vlad Chiricheș și David Kiki, conform sursei menționate

Nu ar fi primii jucători de la FCSB care au fost împrumutat la Hermannstadt. Nana Antwi este cedat temporar la echipa sibiană, iar salariul său este împărțit egal de cele două cluburi.

Impresara fotbalistului neagă un acord între cluburi

Liubliana Nedelcu, agenta lui Kevin Ciubotaru, a anunțat că este în negocieri cu cluburi din străinătate și a negat că jucătorul ar urma să ajungă la FCSB.

„A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis.

Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Nu am spus că vine la FCSB atunci , am spus doar că discutăm în pauza de iarnă”, a spus Liubliana Nedelcu.

Kevin Ciubotaru a jucat pentru echipele de juniori ale celor de la Rapid Viena, Admira Wacker și Parma. La nivel de seniori, românul născut în Italia a evoluat la Rangers B, Unirea Ungheni și FC Hermannstadt.

17 meciuri a jucat Kevin Ciubotaru în acest sezon din Liga 1

