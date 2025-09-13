Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”

Josue Homawoo (27 de ani), fundașul celor de la Standard Liege, a avut parte de clipe de groază la ultimul meci de campionat.

În ultimii 2 ani, fotbalistul din Togo a jucat la Dinamo, fiind transferat la Standard în această vară la dorința lui Mircea Rednic (63 de ani).

Josue Homawoo a suferit o accidentare teribilă în primele secunde ale meciului de campionat dintre Standard Liege și Mechelen.

Josue Homawoo, comoție cerebrală și criză de epilepsie pe teren

La primul duel aerian al partidei, Homawoo s-a ciocnit cap în cap cu Bafdili, aripa dreaptă a celor de la Mechelen. Fundașul din Togo a căzut pe gazon, inert, ceea ce a provocat panica pe arena „Maurice Dufrasne”, conform dhnet.be.

Homawoo și-a pierdut cunoștința, fiind vorba despre o comoție cerebrală și o criză epileptică, așa cum a anunțat chiar antrenorul echipei, Vincent Euvrard.

„E ceva ce nu am mai văzut în cariera mea, nici ca jucător, nici ca antrenor. A suferit o comoție cerebrală și apoi a avut o criză de epilepsie.

Un jucător care stă întins acolo cinci sau șase minute fără niciun semn de viață. Este ceva ce nu vrei să experimentezi niciodată”, a declarat Euvrard, conform sporza.be.

Echipajul medical prezent la stadion a intervenit imediat pe gazon, jucătorii celor două echipe formând un cerc în jurul lui Homawoo. Timp de 8 minute acestuia i-au fost aplicate manevre de resuscitare, fiind ulterior transportat la spital.

Starea lui Homawoo, stabilă

Ajuns la spital, Josue Homawoo a fost supus mai multor investigații atât la cap, cât și în zona gâtului. Din fericire, fundașul nu s-a ales cu fracturi.

Acesta va rămâne sub observație în perioada viitoare, urmând a lipsi de pe gazon pe perioadă nedeterminată.

