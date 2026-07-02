Tuchel cere ajutorul englezilor  Apel inedit înainte de partida cu Mexic din optimile CM: „Avem nevoie de copii. Lăsați-i să se uite la meci!”
Thomas Tuchel/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Tuchel cere ajutorul englezilor Apel inedit înainte de partida cu Mexic din optimile CM: „Avem nevoie de copii. Lăsați-i să se uite la meci!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 16:59
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 16:59
  • Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, solicită sprijinul întregii națiuni înaintea partidei cu Mexic din optimile de finală ale Campionatului Mondial.
  • Partida se joacă luni noaptea, cu începere de la ora 03:00 (ora României) și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Anglia a tremurat serios în meciul cu RD Congo din 16-imile Campionatului Mondial. Condusă cu 1-0 încă din minutul 7, selecționata Albionului a fost salvată de „dubla” lui Harry Kane ('75, '86).

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Thomas Tuchel le cere părinților să-și lase copiii să se uite la meciul cu Mexic: „Scrieți-le o scutire pentru școală”

Înaintea partidei din optimi, Tuchel încearcă să mobilizeze întreaga țară.

În condițiile în care partida este programată să înceapă la ora 01:00 dimineața în Anglia, selecționerul german a făcut un apel inedit la părinții din toată țara. Le-a cerut să-și lase copiii să se uite la meci, chiar dacă a doua zi au școală.

Dacă în România anul școlar s-a încheiat oficial la jumătatea lunii iunie, în Anglia lucrurile stau diferit. Cursurile urmează să se termine abia în perioada 20-22 iulie.

„Scrieți-le o scutire pentru școală și lăsați-i să se uite la fotbal. Au foarte mult timp pentru școală, dar Cupa Mondială are loc doar o dată la patru ani.

Lăsați-i să urmărească meciul. Peste patru zile avem o partidă foarte, foarte importantă și avem nevoie de susținerea tuturor, mai ales a copiilor”, a declarat Tuchel, citat de goal.com.

Thomas Tuchel: „Vor fi o mulțime de obstacole care ne așteaptă”

Anglia va înfrunta Mexic pe legendarul Estadio Azteca, din Ciudad de Mexico, o arenă situată la peste 2.000 de metri deasupra nivelului mării.

Thomas Tuchel a subliniat că diferența de altitudine va reprezenta un dezavantaj major, deoarece jucătorii nu au timp să se acomodeze în doar câteva zile.

„Este probabil unul dintre cele mai frumoase și mai palpitante meciuri pe care le poți disputa împotriva Mexicului pe stadionul Azteca și vor fi o mulțime de obstacole care ne așteaptă.

Ca să nu mai vorbim de altitudine, care va fi, desigur, un mare dezavantaj, deoarece nu ne putem adapta fizic la ea, iar în patru zile este pur și simplu imposibil.

S-ar putea să apară și alte obstacole, dar suntem pregătiți pentru asta. Poate că acum avem baza ideală pentru a crede cu adevărat că suntem pregătiți pentru asta. Când lucrurile se vor complica, vom găsi soluțiile”, a mai spus Tuchel pentru sursa citată.

Pentru Anglia o altă provocare va fi să străpungă apărarea Mexicului. Până în acest moment, gazda competiției alături de SUA și Canada a avut un parcurs imaculat: 4 victorii și 0 goluri primite!

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