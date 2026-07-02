„Asta trebuie să-și propună Dinamo” VIDEO. Alexandru Musi a stabilit un obiectiv ambițios pentru „câini” + Ce spune Matteo Duțu despre noul antrenor

Alexandru Musi (21 de ani) și Matteo Duțu (20 de ani), jucătorii lui Dinamo, au vorbit despre obiectivele „câinilor” în noul sezon competițional.

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Delegația lui Dinamo a revenit, joi, în România, după 14 zile petrecute în cantonamentul din Polonia.

Alexandru Musi: „Dinamo trebuie să-și propună să se bată la campionat și cupele europene”

După ce „câinii” au aterizat pe aeroportul din Băneasa, Alexandru Musi a oferit câteva declarații.

Extrema stângă a formației antrenate de Nuno Campos a vorbit despre țintarul Ligii 1, dar și despre obiectivele pe care și le propune Dinamo în acest sezon.

„În primele 10 etape o să avem meciuri foarte dificile, derby-uri, dar pentru asta este frumos fotbalul. Trebuie să luptăm în toate meciurile.

Dinamo trebuie să-și propună să se bată la campionat și cupele europene”, a declarat Alexandru Musi.

Bucuroși că am revenit după o perioadă lungă de cantonament. Am auzit că este cald în România, dar a fost și acolo. Este bine că ne-am antrenat, am reușit să punem la punct jocul lui Mister și sperăm să ne descurcăm bine în campionat. Ne-am obișnuit cu ideile lui (n.r. Nuno Campos), am avut o perioadă lungă să învățăm ce ne cere și eu zic că o să fie bine. Alexandru Musi, extremă stângă Dinamo

Matteo Duțu, optimist înainte de noul sezon

Tânărul fundaș în vârstă de 20 de ani a dezvăluit că jucătorii au început să se adapteze la cerințele de joc impuse de Nuno Campos.

Duțu susține că principalul obiectiv al lui Dinamo din noua stagiune va fi, pentru început, atingerea play-off-ului.

„Simțim că am început să înțelegem ideile noului staff și a fost un cantonament plăcut. În noul sezon o să încercăm să realizăm minim ce am realizat stagiunea trecută. Primele meciuri o să fie grele, dar o să fim pregătiți.

Eu o să încerc să ajut echipa să ajungem în Europa. Dacă ajungem la obiectivul ăsta înseamnă că și faza de apărare a mers bine”, a declarat Matteo Duțu.

Prima etapă din noua stagiune a Ligii 1 se va desfășura în perioada 17–20 iulie. Dinamo intră în joc duminică, 19 iulie. „Câinii” se vor deplasa pe terenul celor de la Petrolul.

Partida va începe la ora 19:30, deoarece în acea zi este programată și finala Campionatului Mondial, care va lua startul de la ora 22:00 (ora României).

Ulterior, gruparea antrenată de Nuno Campos se va pregăti de primul derby al sezonului.

În etapa #2, Dinamo va întâlni campioana României, Universitatea Craiova. Meciul va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” în weekend-ul 25-26 iulie.

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