„Asta trebuie să-și propună Dinamo” VIDEO. Alexandru Musi a stabilit un obiectiv ambițios pentru „câini” + Ce spune Matteo Duțu despre noul antrenor
Alexandru Musi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Asta trebuie să-și propună Dinamo” VIDEO. Alexandru Musi a stabilit un obiectiv ambițios pentru „câini” + Ce spune Matteo Duțu despre noul antrenor

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 16:20
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 16:21
  • Alexandru Musi (21 de ani) și Matteo Duțu (20 de ani), jucătorii lui Dinamo, au vorbit despre obiectivele „câinilor” în noul sezon competițional.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Delegația lui Dinamo a revenit, joi, în România, după 14 zile petrecute în cantonamentul din Polonia.

Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză
Citește și
Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză
Citește mai mult
Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză

Alexandru Musi: „Dinamo trebuie să-și propună să se bată la campionat și cupele europene”

După ce „câinii” au aterizat pe aeroportul din Băneasa, Alexandru Musi a oferit câteva declarații.

Extrema stângă a formației antrenate de Nuno Campos a vorbit despre țintarul Ligii 1, dar și despre obiectivele pe care și le propune Dinamo în acest sezon.

„În primele 10 etape o să avem meciuri foarte dificile, derby-uri, dar pentru asta este frumos fotbalul. Trebuie să luptăm în toate meciurile.

Dinamo trebuie să-și propună să se bată la campionat și cupele europene”, a declarat Alexandru Musi.

Bucuroși că am revenit după o perioadă lungă de cantonament. Am auzit că este cald în România, dar a fost și acolo. Este bine că ne-am antrenat, am reușit să punem la punct jocul lui Mister și sperăm să ne descurcăm bine în campionat. Ne-am obișnuit cu ideile lui (n.r. Nuno Campos), am avut o perioadă lungă să învățăm ce ne cere și eu zic că o să fie bine. Alexandru Musi, extremă stângă Dinamo

Matteo Duțu, optimist înainte de noul sezon

Tânărul fundaș în vârstă de 20 de ani a dezvăluit că jucătorii au început să se adapteze la cerințele de joc impuse de Nuno Campos.

Duțu susține că principalul obiectiv al lui Dinamo din noua stagiune va fi, pentru început, atingerea play-off-ului.

„Simțim că am început să înțelegem ideile noului staff și a fost un cantonament plăcut. În noul sezon o să încercăm să realizăm minim ce am realizat stagiunea trecută. Primele meciuri o să fie grele, dar o să fim pregătiți.

Eu o să încerc să ajut echipa să ajungem în Europa. Dacă ajungem la obiectivul ăsta înseamnă că și faza de apărare a mers bine”, a declarat Matteo Duțu.

Prima etapă din noua stagiune a Ligii 1 se va desfășura în perioada 17–20 iulie. Dinamo intră în joc duminică, 19 iulie. „Câinii” se vor deplasa pe terenul celor de la Petrolul.

Partida va începe la ora 19:30, deoarece în acea zi este programată și finala Campionatului Mondial, care va lua startul de la ora 22:00 (ora României).

Ulterior, gruparea antrenată de Nuno Campos se va pregăti de primul derby al sezonului.

În etapa #2, Dinamo va întâlni campioana României, Universitatea Craiova. Meciul va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” în weekend-ul 25-26 iulie.

Citește și

Un meci la Mondial, cât un stadion în România!  O singură partidă de la CM valorează, din drepturile TV, mai mult decât veniturile FCSB din cel mai bun an
Campionatul Mondial
13:56
Un meci la Mondial, cât un stadion în România! O singură partidă de la CM valorează, din drepturile TV, mai mult decât veniturile FCSB din cel mai bun an
Citește mai mult
Un meci la Mondial, cât un stadion în România!  O singură partidă de la CM valorează, din drepturile TV, mai mult decât veniturile FCSB din cel mai bun an
Keita pleacă de la Rapid Jucătorul acuzat de ucidere din culpă ar putea continua în Liga 1: „Există interes”
Superliga
11:31
Keita pleacă de la Rapid Jucătorul acuzat de ucidere din culpă ar putea continua în Liga 1: „Există interes”
Citește mai mult
Keita pleacă de la Rapid Jucătorul acuzat de ucidere din culpă ar putea continua în Liga 1: „Există interes”
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
dinamo superliga Alexandru Musi matteo dutu
Știrile zilei din sport
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Campionatul Mondial
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Citește mai mult
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Campionatul Mondial
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Citește mai mult
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Special
02.07
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Citește mai mult
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
03:27
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Top stiri
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Campionatul Mondial
02.07
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Citește mai mult
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Tenis
02.07
Cîrstea avansează la Wimbledon Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Citește mai mult
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
Baschet
02.07
România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet
Citește mai mult
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
B365
02.07
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
Citește mai mult
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 21 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share