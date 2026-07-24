„Toată lumea credea că e gata” Jovo Lukic, după revenirea incredibilă a celor de la U Cluj în meciul cu Brann: „Trebuie să dăm 100% la retur”

U Cluj - Brann 2-2. Jovo Lukic (27 de ani) a oferit o primă reacție după remiza din prima manșă a turului doi preliminar din Conference League.

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Bosniacul a revenit cu întârziere la club, acesta intrând în vacanță mai târziu decât colegii săi, din cauza participării la CM 2026. Din acest motiv, nu a reușit să ajungă la același nivel de pregătire cu restul lotului.

U Cluj - Brann 2-2 . Jovo Lukic: „Toată lumea credea că meciul e gata”

Cu toate acestea, introdus în repriza secundă, golgheterul sezonului trecut în Liga 1, 18 goluri, a marcat în minutul 85 și a readus echipa în joc.

„A fost un meci foarte greu. N-am început bine, ne-au presat, nu ne-am găsit ritmul.

Toată lumea credea că meciul e gata, dar am reușit să revenim în ultimele 10 minute. Nu e un rezultat rău și rămânem cu șanse la calificare”, a declarat Lukic, la Prima Sport.

Ulterior, atacantul bosniac a vorbit și despre nivelul său fizic, în condițiile în care nu s-a pregătit de la bun început cu colegii săi.

„Nu sunt încă pregătit, dar voi fi tot mai bine cu fiecare meci. Cam în două săptămâni cred că voi fi bine. Picioarele sunt bine, voi fi bine”.

Legat de meciul retur din Norvegia, Lukic a transmis:

„Un meci similar, foarte complicat. Dar trebuie să fim un pic mai puternici decât am fost aici. Trebuie să dăm 100% în fiecare duel.

Nu e despre mine, noi trebuie să luptăm pentru fiecare minge, să câștigăm fiecare duel.

Nu vorbesc de transfer, sunt jucătorul lui U Cluj, iar eu sunt aici să ajut echipa să treacă în turul următor”, a mai spus Lukic.

Returul va avea loc joia viitoare, de la ora 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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