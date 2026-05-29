Dawa, gol în meciul cu Dinamo.
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 22:32
  • Joyskim Dawa (30 de ani), fundașul de la FCSB, a deschis scorul în minutul 10 al partidei cu Dinamo.
  • Reușita a venit chiar în momentul în care Peluza Cătălin Hîldan se pregătea să intre în tribună.
Golul a venit în urma unei faze fixe executate de Octavian Popescu. Mijlocașul FCSB-ului a centrat din corner, Toma a reluat spectaculos, cu călcâiul, din interiorul careului, iar Dawa a intervenit excelent în fața porții și a împins balonul în plasă.

FCSB a înscris cu Dinamo chiar înainte ca Peluza Cătălin Hîldan să intre în stadion

Reușita fundașului central a venit exact în momentul în care suporterii dinamoviști din PCH se pregăteau să intre în tribună.

Fanii anunțaseră înaintea jocului că vor repeta gestul făcut și la partida cu CFR Cluj, urmând să intre pe stadion abia în minutul 10.

Aceștia au ales să nu fie prezenți în peluză în primele 10 minute ale meciului, ca formă de protest față de noua stemă a lui Dinamo.

Reușita a venit după un început în care Dinamo avusese prima ocazie importantă, prin Armstrong, al cărui șut de la distanță l-a obligat pe Târnovanu să respingă în corner încă din minutul 2.

În timp ce jucătorii FCSB-ului sărbătoreau golul, suporterii dinamoviști din PCH intrau pe stadion.

