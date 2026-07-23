Juan Bauza, aproape de Rapid Atacantul de la FC U Craiova a denunțat contractul cu oltenii. Reacție dură a clubului lui Mititelu

Juan Bauza (30 de ani), jucătorul celor de la FC U Craiova, ar fi foarte aproape de un transfer la Rapid, după ce a denunțat unilateral contractul cu oltenii.

Clubul din Bănie respinge clar această variantă și îi cere jucătorului să revină la antrenamente.

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Argentinianul mai are un an de contract cu clubul patronat de Adrian Mititelu, dar a luat decizia de a renunța la înțelegere. FC U Craiova s-a înscris în Liga 4 în acest sezon.

Juan Bauza ar putea semna cu Rapid

Revenit la finalul sezonului din împrumutul de la Atletico Nacional, Bauza ar fi acum aproape de o mutare în Giulești.

Mijlocașul s-ar afla în negocieri avansate cu președintele Rapidului, Victor Angelescu, iar transferul ar putea fi realizat în curând, gratuit, informează fanatik.ro.

Bauza ar fi încântat de colaborarea cu noul antrenor, Daniel Pancu, iar acest aspect ar fi cântărit mult în decizia acestuia.

Comunicatul emis de FC U Craiova după decizia lui Juan Bauza

După ce a fost informat de planurile lui Bauza, clubul oltean a reacționat rapid și a transmis că decizia jucătorului, în privința contractului, este „ilegitimă”, acuzându-l pe acesta că nu s-a prezentat de 15 zile la antrenamentele echipei.

„Iniţiativa jucătorului nostru, Juan Francisco Bauza, în legătură cu contractul aflat în derulare, este una ilegitimă şi imorală, care contravine flagrant înţelegerii contractuale în vigoare, cât şi legii şi regulamentelor fotbalistice.

Chiar dacă va evolua în Liga a IV-a, clubul nostru funcţionează ca un club profesionist, având toate condiţiile de desfăşurare prevăzute de lege.

Mai mult, în contractul aflat în vigoare, nu a fost stabilită o ligă în care să evolueze jucătorul. În plus, este prevăzută chiar posibilitatea ca echipa să evolueze într-o ligă inferioară.

Juan Francisco Bauza lipseşte de 15 zile de la antrenamentele echipei, deşi clubul i-a asigurat toate condiţiile pentru ca acesta să se antreneze corespunzător.

Prin urmare, dacă jucătorul aflat sub contract cu noi nu-şi revizuieşte conduita şi nu se prezintă de urgenţă la echipă, acesta se expune riscului de a rupe unilateral contractul, ceea ce ar însemna plata unei sume foarte consistente ca despăgubire”, a transmis FC U Craiova, pe Facebook.

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