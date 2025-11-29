„Chivu construiește ceva măreț”  Jurgen Klinsmann, mesaj de susținere pentru antrenorul român: „Nu-l judecați pentru asta!”

Jurgen Klinsmann (61 de ani), fostul atacant al celor de la Inter din perioada 1989-1992, a vorbit despre situația de la club, după înfrângerea cu Atletico, scor 1-2.

Formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a pierdut ultimele două partide disputate, cu AC Milan și Atletico.

Legendarul fotbalist este de părere că Inter va avea rezultate cât de curând, fiind doar o chestiune de timp până când echipa va ajunge la nivelul dorit de fani.

Jurgen Klinsmann, despre situația de la Inter: „Joacă aproape de fiecare dată mai bine decât adversarii”

Klinsmann este de părere că Inter a avut ghinion în meciurile pe care le-a pierdut, echipa fiind net superioară adversarului.

„Cred că, în afară de rezultate, echipa este acolo, în toate privințele. Au idei clare despre cum vor să atace cu un număr mare de jucători.

Meciul împotriva lui Atletico nu a fost cu mult diferit de cel împotriva lui Milan: Inter joacă aproape întotdeauna mai bine decât adversarii, își creează ocazii, îi irosește, dar primește gol la primul contraatac sau, și mai rău, din situații care nu anunțau nimic.

Suntem mereu acolo. Totul se reduce la probleme legate de mentalitate, iar acum este momentul ca echipa să reacționeze. Nu este o chestiune de calitate a jucătorilor, antrenament sau tactică”, a declarat Jurgen Klinsmann, conform gazzetta.it.

Klinsmann, despre Cristi Chivu: „Construiește ceva măreț”

Fostul atacant al „nerazzurrilor” a vorbit și despre Cristi Chivu, cel pe care l-a lăudat pentru modul în care pregătește meciurile.

„Se vede că el construiește ceva măreț, dar nu ar trebui judecat după numărul de înfrângeri, chiar dacă cinci pot părea multe.

Clasamentul din Serie A spune că topul este strâns, clasamentul Ligii Campionilor spune că pot termina ușor în primele opt.

Nu e chiar așa de rău... Îmi place în mod special abordarea directă pe care o are: nu vrea să mulțumească, spune ce gândește.

Chiar și atunci când lucrurile merg prost, nu este diferit și nu renunță la ideea că echipa ar trebui să se distreze. Transcende cultura italiană în care jucătorii dau totul pentru a evita înfrângerea, mai degrabă decât pentru a câștiga.

El își propune succesul și rămâne fidel unui stil proactiv. Un alt lucru pe care îl apreciez este că nu se teme să joace cu jucători tineri”, a mai spus Jurgen Klinsmann.

