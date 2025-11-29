Corvinul Hunedoara și CS Afumați se întâlnesc ACUM în etapa #15 din Liga 2.

În primul meci al rundei, ASA Târgu Mureș și Concordia Chiajna au remizat, scor 0-0.

Noua etapă din Liga 2 a debutat vineri, cu meciul dintre ASA Târgu Mureș și Concordia Chiajna și se va încheia luni, cu duelul dintre Sepsi și Poli Iași.

În acest moment, Corvinul Hunedoara se află pe primul loc în divizia secundă, cu 36 de puncte obținute după 14 partide, în timp ce pe ultima poziție este CSM Olimpia Satu Mare, care are doar 7 puncte.

Corvinul Hunedoara - CS Afumați, live de la 14:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru : Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți : Cosmescu Cristian, Kopriva Zsolt

: Lăstun Mihail Sebastian, : Cosmescu Cristian, Kopriva Zsolt Stadion: Complex Sportiv "Corvinul 1921 Hunedoara"

Câmpulung - FC Bacău 0-0

Arbitru : Gaitin Claudiu, Asistenți : Biro Barna Tamaș, Păduraru Sebastian

: Gaitin Claudiu, : Biro Barna Tamaș, Păduraru Sebastian Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel, Argeş)

Chindia Târgoviște - Tunari 3-0

Au marcat: Florea ('15, 38, pen), Stan ('49)

Arbitru : Iftode Silviu Nicolae, Asistenți : Şchiopeţ Claudiu, Pușcașu Ana

: Iftode Silviu Nicolae, : Şchiopeţ Claudiu, Pușcașu Ana Stadion: „Eugen Popescu” (Târgoviște, Dâmbovița)

CSC Șelimbăr - CSM Slatina 1-2

Au marcat: Șerban ('43)/ Mahrez ('68, '90)

Arbitru : Iviniș Darius Florin, Asistenți : Marin Răzvan Ștefan, Iftime Alexandru

: Iviniș Darius Florin, : Marin Răzvan Ștefan, Iftime Alexandru Stadion: Măgura (Cisnădie, Sibiu)

CSC Dumbrăvița - Gloria Bistrița 2-1

Au marcat: Cristea ('6), Gondiu ('76, pen)/ Cavar ('34)

Arbitru : Breoi Nicolae, Asistenți : Timar Ovidiu, Șușcă Andreea Daniela

: Breoi Nicolae, : Timar Ovidiu, Șușcă Andreea Daniela Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăvița, Timiș)

CSM Olimpia Satu Mare - FC Voluntari 0-1

A marcat: Haită ('3)

Arbitru : Olaru Constantin Alin, Asistenți : Suciu George, Matica Marius Ionuț

: Olaru Constantin Alin, : Suciu George, Matica Marius Ionuț Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan” (Satu Mare)

Steaua București - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0

Au marcat: Rubio ('42), Roman ('84)

Arbitru : Marinoiu Costin Alexandru, Asistenți : Bratoi Ciprian, Dumitrașcu Andrei Cristian

: Marinoiu Costin Alexandru, : Bratoi Ciprian, Dumitrașcu Andrei Cristian Stadion: Steaua (Bucureşti)

FC Bihor - CS Dinamo 5-0

Au marcat: Stahl ('13), Chirițoiu ('37, '50), Hora ('83), Cocian ('89)

Arbitru : Naidin Marius, Asistenți : Ionescu Mihai Marian, Antal Csaba

: Naidin Marius, : Ionescu Mihai Marian, Antal Csaba Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea, Bihor)

Duminică, 30 noiembrie

CSM Reșița - Metalul Buzău, live de la 12:30

Luni, 1 decembrie

Sepsi - Poli Iași, live de la 13:30

S-a jucat:

ASA Târgu Mureș - Concordia Chiajna 0-0

Arbitru : Găman George Cătălin, Asistenți : Noroc Mihăiță Adrian, Diaconu Andrei

: Găman George Cătălin, : Noroc Mihăiță Adrian, Diaconu Andrei Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș, Mureș)

Clasamentul în Liga 2

1 Corvinul 14 36 2 ASA Tg. Mureș 15 30 3 Steaua 15 30 4 FC Bihor 15 29 5 FC Voluntari 15 27 6 Sepsi 14 27 7 Metalul Buzău 14 26 8 CSM Reșița 14 26 9 Chindia Târgoviște 15 24 10 Chiajna 15 24 11 Poli Iași 14 24 12 CS Afumați 14 21 13 Ceahlăul P. Neamț 15 18 14 FC Bacău 15 17 15 CSM Slatina 15 16 16 CSC Dumbrăvița 15 15 17 CSC Șelimbăr 15 13 18 CSC Dinamo 15 12 19 Gloria Bistrița 15 10 20 Câmpulung 15 9 21 Tunari 15 8 22 CSM Olimpia Satu Mare 15 7

