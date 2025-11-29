LIVE Corvinul Hunedoara - CS Afumați , în etapa #15 din Liga 2 » Programul complet + clasamentul actualizat
Liga 2
Liga 2

LIVE Corvinul Hunedoara - CS Afumați, în etapa #15 din Liga 2 » Programul complet + clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 14:00
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 14:00
  • Corvinul Hunedoara și CS Afumați se întâlnesc ACUM în etapa #15 din Liga 2.
  • În primul meci al rundei, ASA Târgu Mureș și Concordia Chiajna au remizat, scor 0-0.
  • Toate meciurile din această etapă sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Noua etapă din Liga 2 a debutat vineri, cu meciul dintre ASA Târgu Mureș și Concordia Chiajna și se va încheia luni, cu duelul dintre Sepsi și Poli Iași.

În acest moment, Corvinul Hunedoara se află pe primul loc în divizia secundă, cu 36 de puncte obținute după 14 partide, în timp ce pe ultima poziție este CSM Olimpia Satu Mare, care are doar 7 puncte.

Nu a avut milă de FCSB Fostul jucător al roș-albaștrilor, uimit de ce a văzut la Belgrad: „Mai slabă decât mă așteptam”
Citește și
Nu a avut milă de FCSB Fostul jucător al roș-albaștrilor, uimit de ce a văzut la Belgrad: „Mai slabă decât mă așteptam”
Citește mai mult
Nu a avut milă de FCSB Fostul jucător al roș-albaștrilor, uimit de ce a văzut la Belgrad: „Mai slabă decât mă așteptam”

Corvinul Hunedoara - CS Afumați, live de la 14:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți: Cosmescu Cristian, Kopriva Zsolt
  • Stadion: Complex Sportiv "Corvinul 1921 Hunedoara"

Câmpulung - FC Bacău 0-0

  • Arbitru: Gaitin Claudiu, Asistenți: Biro Barna Tamaș, Păduraru Sebastian
  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel, Argeş)

Chindia Târgoviște - Tunari 3-0

  • Au marcat: Florea ('15, 38, pen), Stan ('49)
  • Arbitru: Iftode Silviu Nicolae, Asistenți: Şchiopeţ Claudiu, Pușcașu Ana
  • Stadion: „Eugen Popescu” (Târgoviște, Dâmbovița)

CSC Șelimbăr - CSM Slatina 1-2

  • Au marcat: Șerban ('43)/ Mahrez ('68, '90)
  • Arbitru: Iviniș Darius Florin, Asistenți: Marin Răzvan Ștefan, Iftime Alexandru
  • Stadion: Măgura (Cisnădie, Sibiu)

CSC Dumbrăvița - Gloria Bistrița 2-1

  • Au marcat: Cristea ('6), Gondiu ('76, pen)/ Cavar ('34)
  • Arbitru: Breoi Nicolae, Asistenți: Timar Ovidiu, Șușcă Andreea Daniela
  • Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăvița, Timiș)

CSM Olimpia Satu Mare - FC Voluntari 0-1

A marcat: Haită ('3)

  • Arbitru: Olaru Constantin Alin, Asistenți: Suciu George, Matica Marius Ionuț
  • Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan” (Satu Mare)

Steaua București - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0

  • Au marcat: Rubio ('42), Roman ('84)
  • Arbitru: Marinoiu Costin Alexandru, Asistenți: Bratoi Ciprian, Dumitrașcu Andrei Cristian
  • Stadion: Steaua (Bucureşti)

FC Bihor - CS Dinamo 5-0

  • Au marcat: Stahl ('13), Chirițoiu ('37, '50), Hora ('83), Cocian ('89)
  • Arbitru: Naidin Marius, Asistenți: Ionescu Mihai Marian, Antal Csaba
  • Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea, Bihor)

Duminică, 30 noiembrie

CSM Reșița - Metalul Buzău, live de la 12:30

Luni, 1 decembrie

Sepsi - Poli Iași, live de la 13:30

S-a jucat:

ASA Târgu Mureș - Concordia Chiajna 0-0

  • Arbitru: Găman George Cătălin, Asistenți: Noroc Mihăiță Adrian, Diaconu Andrei
  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș, Mureș)

Clasamentul în Liga 2

1Corvinul1436
2ASA Tg. Mureș1530
3Steaua1530
4FC Bihor1529
5FC Voluntari1527
6Sepsi1427
7Metalul Buzău1426
8CSM Reșița1426
9Chindia Târgoviște1524
10Chiajna1524
11Poli Iași1424
12CS Afumați1421
13Ceahlăul P. Neamț1518
14FC Bacău1517
15CSM Slatina1516
16CSC Dumbrăvița1515
17CSC Șelimbăr1513
18CSC Dinamo1512
19Gloria Bistrița1510
20Câmpulung159
21Tunari158
22CSM Olimpia Satu Mare157

Citește și

Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți , de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat
Nationala
14:00
Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți, de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat
Citește mai mult
Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți , de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat
I-a provocat și a fost lovit în cap FOTO: Starul a sărbătorit în fața fanilor adverși, iar aceștia au ripostat: „E nevoie de respect!”
Europa League
13:24
I-a provocat și a fost lovit în cap FOTO: Starul a sărbătorit în fața fanilor adverși, iar aceștia au ripostat: „E nevoie de respect!”
Citește mai mult
I-a provocat și a fost lovit în cap FOTO: Starul a sărbătorit în fața fanilor adverși, iar aceștia au ripostat: „E nevoie de respect!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
liga 2 steaua Corvinul Hunedoara meciuri asa targu mures sepsi
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Handbal
11:30
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Citește mai mult
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Superliga
10:05
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu: „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Citește mai mult
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Superliga
28.11
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Citește mai mult
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:31
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi” Marius Șumudică, decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”  Marius Șumudică,  decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
11:38
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
12:12
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
11:44
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Top stiri din sport
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Liga 2
28.11
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Citește mai mult
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Superliga
28.11
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Citește mai mult
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Superliga
28.11
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Citește mai mult
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Înot
28.11
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Citește mai mult
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 30 rapid 10 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 19 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share