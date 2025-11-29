- Corvinul Hunedoara și CS Afumați se întâlnesc ACUM în etapa #15 din Liga 2.
- În primul meci al rundei, ASA Târgu Mureș și Concordia Chiajna au remizat, scor 0-0.
- Toate meciurile din această etapă sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Noua etapă din Liga 2 a debutat vineri, cu meciul dintre ASA Târgu Mureș și Concordia Chiajna și se va încheia luni, cu duelul dintre Sepsi și Poli Iași.
În acest moment, Corvinul Hunedoara se află pe primul loc în divizia secundă, cu 36 de puncte obținute după 14 partide, în timp ce pe ultima poziție este CSM Olimpia Satu Mare, care are doar 7 puncte.
Corvinul Hunedoara - CS Afumați, live de la 14:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți: Cosmescu Cristian, Kopriva Zsolt
- Stadion: Complex Sportiv "Corvinul 1921 Hunedoara"
Câmpulung - FC Bacău 0-0
- Arbitru: Gaitin Claudiu, Asistenți: Biro Barna Tamaș, Păduraru Sebastian
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel, Argeş)
Chindia Târgoviște - Tunari 3-0
- Au marcat: Florea ('15, 38, pen), Stan ('49)
- Arbitru: Iftode Silviu Nicolae, Asistenți: Şchiopeţ Claudiu, Pușcașu Ana
- Stadion: „Eugen Popescu” (Târgoviște, Dâmbovița)
CSC Șelimbăr - CSM Slatina 1-2
- Au marcat: Șerban ('43)/ Mahrez ('68, '90)
- Arbitru: Iviniș Darius Florin, Asistenți: Marin Răzvan Ștefan, Iftime Alexandru
- Stadion: Măgura (Cisnădie, Sibiu)
CSC Dumbrăvița - Gloria Bistrița 2-1
- Au marcat: Cristea ('6), Gondiu ('76, pen)/ Cavar ('34)
- Arbitru: Breoi Nicolae, Asistenți: Timar Ovidiu, Șușcă Andreea Daniela
- Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăvița, Timiș)
CSM Olimpia Satu Mare - FC Voluntari 0-1
A marcat: Haită ('3)
- Arbitru: Olaru Constantin Alin, Asistenți: Suciu George, Matica Marius Ionuț
- Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan” (Satu Mare)
Steaua București - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0
- Au marcat: Rubio ('42), Roman ('84)
- Arbitru: Marinoiu Costin Alexandru, Asistenți: Bratoi Ciprian, Dumitrașcu Andrei Cristian
- Stadion: Steaua (Bucureşti)
FC Bihor - CS Dinamo 5-0
- Au marcat: Stahl ('13), Chirițoiu ('37, '50), Hora ('83), Cocian ('89)
- Arbitru: Naidin Marius, Asistenți: Ionescu Mihai Marian, Antal Csaba
- Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea, Bihor)
Duminică, 30 noiembrie
CSM Reșița - Metalul Buzău, live de la 12:30
Luni, 1 decembrie
Sepsi - Poli Iași, live de la 13:30
S-a jucat:
ASA Târgu Mureș - Concordia Chiajna 0-0
- Arbitru: Găman George Cătălin, Asistenți: Noroc Mihăiță Adrian, Diaconu Andrei
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș, Mureș)
Clasamentul în Liga 2
|1
|Corvinul
|14
|36
|2
|ASA Tg. Mureș
|15
|30
|3
|Steaua
|15
|30
|4
|FC Bihor
|15
|29
|5
|FC Voluntari
|15
|27
|6
|Sepsi
|14
|27
|7
|Metalul Buzău
|14
|26
|8
|CSM Reșița
|14
|26
|9
|Chindia Târgoviște
|15
|24
|10
|Chiajna
|15
|24
|11
|Poli Iași
|14
|24
|12
|CS Afumați
|14
|21
|13
|Ceahlăul P. Neamț
|15
|18
|14
|FC Bacău
|15
|17
|15
|CSM Slatina
|15
|16
|16
|CSC Dumbrăvița
|15
|15
|17
|CSC Șelimbăr
|15
|13
|18
|CSC Dinamo
|15
|12
|19
|Gloria Bistrița
|15
|10
|20
|Câmpulung
|15
|9
|21
|Tunari
|15
|8
|22
|CSM Olimpia Satu Mare
|15
|7