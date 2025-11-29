Ronaldinho joacă la Iași Superstarul brazilian, venit în Copou pentru un meci demonstrativ: imagini de la petrecerea dinaintea meciului + Percepe tarife uriașe!

Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho (45 de ani) se află la Iași pentru meciului demonstrativ programat astăzi, de la ora 16:00, pe Stadionul Emil Alexandrescu, în cadrul evenimentului Football World – Ronaldinho & Friends.

Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport 4.

Starul brazilian a sosit vineri la Iași și a fost întâmpinat la Hotel Traian din Piața Unirii, unde s-a cazat, de numeroși fani entuziasmați, dornici să obțină autografe și fotografii cu fostul Balon de Aur.

Cine organizează evenimentul Football World – Ronaldinho & Friends

Sosirea lui Ronaldinho confirmă unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive din ultimii ani în Moldova, Iașul devenind pentru o zi capitala fotbalului-spectacol.

Evenimentul este organizat de DM Global Way, o societate cu sediul în Iași, administrată de italianul Massimo Domanico, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

„Sunt foarte bun prieten cu Ronaldinho și am avut plăcerea să-l invit la Iași să joace un meci”, a declarat presei Massimo Domanico, președintele DM Global Way.

”Ronaldinho are foarte mulți prieteni români. Vă pot spune că a auzit despre Iași, dar nu a mai fost aici. A semnat contractul în două minute“, a spus Simone Peretti, alt organizator al evenimentului.

Ronaldinho percepe între 200.000 și 600.000 de dolari pentru participarea la meciuri demonstrative

Conform precedentelor internaționale, participarea lui Ronaldinho la astfel de meciuri demonstrative presupune onorarii impresionante.

Cotidianul spaniol AS notează că Ronaldinho câștigă de regulă între 200.000 și 300.000 de dolari pentru apariții la astfel de evenimente.

În plus, Indian Express menționează că pentru a juca în Pakistan Ronaldinho și alte vedete internaționale au fost plătite cu sume între 300.000 și 600.000 de dolari.

Primarul Mihai Chirica zice că Primăria Iași nu finanțează evenimentul

Primarul Mihai Chirica a precizat, potrivit presei locale, că Primăria Iași nu va contribui financiar la organizarea meciului demonstrativ și că stadionul „Emil Alexandrescu” va fi închiriat, nefiind pus gratuit la dispoziția organizatorilor.

Referitor la sosirea lui Ronaldinho, edilul a spus cu umor: „Sper să-și târâie bine picioarele prin Iași”.

Totodată, primarul a explicat motivul sprijinului acordat evenimentului:

„Văd meciul ca o recunoaștere a faptului că fotbalul e iubit de ieșeni, chiar dacă pe scena națională nu suntem acolo unde ne dorim, dar și ca o oportunitate de imagine pentru oraș”.

Cine joacă în echipa lui Ronaldinho

Alături de Ronaldinho, organizatorii au anunțat că pe teren vor intra nume mari ale fotbalului internațional, printre care Christian Panucci, Edmilson, Sebastian Frey, Jaquinta, Zaccardo, Andre Santos, Amauri, Jankulovski, Maicon, Polga sau Naldo.

Ronaldinho: „Am mulți prieteni în România”

„Sunt încântat să fiu aici. Vă aștept sâmbătă la stadion, să vă bucurați de spectacol. E o plăcere să mă plimb prin lume. Am mulți prieteni în România și aștept să îi revăd pe teren.

Am avut mulți prieteni români în perioada în care am jucat la Milan. România a avut mulți jucători importanți.

Aș vrea să-i cunosc pe toți și inclusiv pe cei cu care vom juca mâine”, a declarat Ronaldinho la conferința de presă susținută la puțin timp după sosirea la Iași.

Ce fotbaliști formează echipa României

Echipa lui Ronaldinho va juca împotriva unei selecționate formate din foști fotbaliști români. Cei mai cunoscuți dintre aceștia sunt Miodrag Belodedici, Liviu Ciobotariu, Gabriel Tamaș, Marius Niculae și Lucian Sânmărtean.

Lotul este completat de Costin Curelea, Marius Onofraș, Romulus Miclea, Rică Neaga, Bogdan Pătrașcu, Dan Alexa, Emil Dică, Eugen Trică, Gigel Bucur și Alin Rațiu.

Mircea Lucescu, anunțat în tribune

Pentru a face și mai atractiv evenimentul, organizatorii au mai anunțat că la eveniment va fi prezent și selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu (80 de ani). Il Luce este Cetățean de Onoare al municipiului Iași.

Meciul demonstrativ va fi arbitrat de fostul ecuson FIFA Cristian Balaj, iar asistenți vor fi ieșeanul Ionel Popa și Octavian Șovre.

Cât costă biletele la meciul demonstrativ Ronaldinho & Friends:

265 de lei - peluze

345 de lei - tribuna B

530 de lei - tribuna A

795 de lei - tribuna 0

1.060 de lei - acces VIP

5.300 de lei - VIP Experience, care include:

- 1 tricou semnat

- 1 minge semnată

- Întâlnire în vestiare cu jucătorii

- Serviciu de catering și bar în zona VIP a terenului, cu loc rezervat - prezenta la una din cinele de gală din data de 28 sau 29 noiembrie, la alegere

Ronaldinho a jucat în iunie la Sports Festival 2025 din Cluj-Napoca

Ronaldinho a mai fost în România și în iunie, când starul brazilian a fost prezent la meciul demonstrativ din cadrul Sports Festival 2025, desfășurat la Cluj-Napoca. La acel eveniment, cele două echipe au avut următoarea componență:

România: Bogdan Lobonț, Florin Cernat, Eric de Oliveira, Alexandru Chipciu, Răzvan Raț, Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Adrian Ilie, Adrian Mutu. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Bogdan Lobonț, Florin Cernat, Eric de Oliveira, Alexandru Chipciu, Răzvan Raț, Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Adrian Ilie, Adrian Mutu. Ioan Ovidiu Sabău World Team: Jens Lehmann, Cristian Zaccardo, Robert Pires, Ricardinho, Marco Materazzi, Kevin Kuranyi, Wesley Sneijder, Adriano, Ronaldinho. Antrenor: Felix Luz

„Mulțumesc, România, pentru primire și afecțiune!!! Sunt foarte fericit că am petrecut câteva zile în această țară frumoasă, cu oameni atât de veseli și care iubesc fotbalul… Evenimentul a fost un succes, invitați-mă din nou și revin cu drag!!!”, a scris Ronaldinho pe Instagram.

