Klopp semnează în America Va deveni în acest weekend noul selecționer al Germaniei. De ce nu se desparte de Red Bull. Ce salariu va primi

Jurgen Klopp, 59 de ani, ultimele negocieri cu federația germană.

Ce perioadă va avea contractul, cât va câștiga, ce face pentru a nu despăgubi Red Bull.

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Germania nu-l poate scăpa acum pe Jurgen Klopp. Îl vrea selecționer și totul e creat pentru ca antrenorul în vârstă de 59 de ani să conducă naționala.

Klopp rămâne ambasadorul Red Bull și ca selecționer. Federația scapă de despăgubire

Directorii federației și ligii, Bernd Neuendorf și Hans-Joachim Watzke, sunt deja la New York pentru negocierile finale.

Klopp va semna un contract pe patru ani, cu țintă dublă, Euro 2028 și CM 2030, dar salariul va fi mai mic decât se estima inițial.

8 milioane de euro va fi salariul lui Klopp ca selecționer, potrivit presei germane, cu două milioane sub suma vehiculată la un moment dat

Nici Red Bull nu se va opune plecării antrenorului, chiar dacă acesta mai are trei ani de contract ca director al diviziei de dezvoltare globală a fotbalului.

Concernul austriac nu mai cere milioane ca taxă de reziliere. Nu mai vrea nicio despăgubire.

Condiția: chiar și ca selecționer, Klopp rămâne ambasadorul Red Bull. Condiție acceptată, potrivit Bild.

Startul lui Klopp cu Germania: 4 meciuri în serie, primul contra Olandei

Jurgen va debuta la națională în toamnă, în Liga Națiunilor, o primă „fereastră” internațională cu patru meciuri consecutive.

Jurgen Klopp a luat o pauză de doi ani ca antrenor, în 2024, când s-a despărțit de Liverpool după nouă sezoane. Foto: Imago

24 septembrie: Olanda - Germania.

27 septembrie: Germania - Grecia.

1 octombrie: Germania - Serbia.

4 octombrie: Grecia - Germania.

12 este locul ocupat acum de naționala Germaniei în clasamentul FIFA, între Columbia (11) și Croația (13)

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