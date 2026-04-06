„Mi se strângea pieptul de presiune” Klopp, mărturie copleșitoare. Meseria de antrenor îl sufoca
Jurgen Klopp a antrenat 23 de ani, la Mainz (2001-2008), Dortmund (2008-2015) și Liverpool (2015-2024) Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 12:13
  • Jurgen Klopp dezvăluie secretul apăsător al meseriei de antrenor la cel mai înalt nivel. „O presiune enormă”, pe care nu a mai putut-o suporta. De aceea s-a retras în 2024, de la Liverpool. 

Jurgen Klopp are 58 de ani. În iunie, 59. În 2027, va avea 60.

E retras din vara lui 2024, după aproape un deceniu la Liverpool, cu toate trofeele posibile câștigate.

„Lucescu a scos maximum din noi" Douglas Costa, unul dintre cei mai buni jucători lansați de Il Luce la Shakhtar
„Lucescu a scos maximum din noi" Douglas Costa, unul dintre cei mai buni jucători lansați de Il Luce la Shakhtar
„Lucescu a scos maximum din noi" Douglas Costa, unul dintre cei mai buni jucători lansați de Il Luce la Shakhtar

Klopp povestește cum se simțea în autocar: „Mi s-a întâmplat de 1.081 de ori”

Succesul nu i-a oferit însă și liniștea dorită. Din contră. A renunțat la meseria de antrenor pentru că îl sufoca.

Asta spune germanul în interviul cu fostul „rege al biatlonului” Ole Einar Bjorndalen, de opt ori campion olimpic, la televiziunea norvegiană TV2.

Klopp, înaintea altui meci la Liverpool Foto: Imago

O mărturie copleșitoare. „De fiecare dată când stăteam în autocar, în drum spre stadion, mi se strângea pieptul. Am simțit de cel puțin 1.081 de ori”, i-a povestit Klopp lui Bjorndalen, arătându-i cum se chinuia să respire.

„Presiunea care apăsa asupra mea a fost ridicolă. Enormă. Mi s-a întâmplat de 1.081 de ori, de ce ar fi trebuit să o fac de 1.090 de ori?”, s-a întrebat Jurgen.

a cucerit Klopp în nouă ani la Liverpool (2015-2024): Premier, Cupa Angliei, Cupa Ligii (dublă), Community Shield, Champions, Supercupa Europei, CM Cluburi

Klopp: „Nu m-am considerat niciodată un antrenor extraordinar”

Nu a putut să se aprecieze, nu crede în el atât de mult cât au crezut alții.

„Nu m-am considerat niciodată un antrenor extraordinar. Nu am fost așa, acesta este adevărul.

Grijile de antrenor au dispărut pentru Klopp Foto: Imago
Grijile de antrenor au dispărut pentru Klopp Foto: Imago

Aveam atât de multe lucruri în fiecare zi, atât de multe întrebări în minte și nu știam întotdeauna ce să fac. Cum aș fi putut?”.

Dacă oamenii au spus că duelul meu cu Pep Guardiola, pe care îl consider cel mai bun din lume, a fost excepțional, atunci, sigur, înseamnă că sunt și eu un antrenor destul de bun. Am înțeles, dar nu mi-am dat seama niciodată cu adevărat Jurgen Klopp

Klopp: „Acum pot decide să lucrez trei zile și să am apoi patru fără nimic”

Din octombrie 2024, viața lui s-a liniștit, după ce a devenit director al diviziei fotbal la concernul Red Bull.

„Muncesc mult și vreau să muncesc. Diferența acum este că pot decide să lucrez trei zile și să am apoi patru zile fără nimic. E cel mai bun lucru pe care l-am avut vreodată”.

Nu m-am născut să nu muncesc. Dar trebuia să găsesc o modalitate de a obține altceva de la viață Jurgen Klopp

Klopp: „Nu mai vreau!" Anunțul radical făcut de german la un an și jumătate după despărțirea de Liverpool
Klopp: „Nu mai vreau!" Anunțul radical făcut de german la un an și jumătate după despărțirea de Liverpool
Klopp: „Nu mai vreau!" Anunțul radical făcut de german la un an și jumătate după despărțirea de Liverpool
Ironia lui Klopp Antrenorul german și-a amintit că a avut explozii de furie similare cu cea a lui Paulo Fonseca
Ironia lui Klopp Antrenorul german și-a amintit că a avut explozii de furie similare cu cea a lui Paulo Fonseca
Ironia lui Klopp Antrenorul german și-a amintit că a avut explozii de furie similare cu cea a lui Paulo Fonseca

Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
