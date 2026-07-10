„Nu trebuia să fim văzuți” VIDEO Klopp a dezvăluit la Mondial negocierile cu Mbappe:  „Am zburat în cerc cu un avion cu 5 camere” +10 foto
Kylian Mbappe și Jurgen Klopp. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Nu trebuia să fim văzuți” VIDEO Klopp a dezvăluit la Mondial negocierile cu Mbappe: „Am zburat în cerc cu un avion cu 5 camere”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 11:52
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 13:20
  • Franța - Maroc 2-0. Jurgen Klopp (59 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani) au oferit un moment devenit viral, după fluierul final al partidei.
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Atacantul de la Real Madrid a făcut din nou spectacol la Cupa Mondială și a fost decisiv pentru formația sa, după un gol și o pasă decisivă în duelul din „sferturi”.

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Jurgen Klopp: „Cea mai scumpă investiție fără transfer pe care am făcut-o

Calificat în semifinale, Mbappe a mers la marginea terenului, unde l-a îmbrățișat pe fostul tehnician de Liverpool, care l-a felicitat la rândul său pe fotbalist.

Discuția prietenească și zâmbetele celor doi au oferit o imagine clară a unei relații strânse, care își are începuturile în 2018, când fostul antrenor al lui Liverpool a făcut eforturi mari pentru a-l aduce pe Mbappe pe Anfield.

„Cea mai scumpă investiție fără transfer pe care noi (n.r. - Liverpool) am făcut-o. Am zburat de la Blackpool la Nisa. În Nisa, întreaga familie a lui Mbappe s-a urcat într-un avion privat cu cinci camere sau cam așa ceva.

Chiar ne-am dat toată silința. Apoi am zburat în cerc, am stat de vorbă cu familia, am mâncat bine…”, a declarat Klopp, în prezent analist la Magenta TV, potrivit mirror.co.uk.

Întrebat de ce a au zburat în cerc pe parcursul călătoriei, fostul tehnician a transmis:

„Nu trebuia să fim văzuți. Am zburat în cerc. A fost fantastic. Iar apoi el a plecat la Paris”.

180 de milioane de euro
este suma imensă pe care PSG o plătea către Monaco, pentru transferul lui Mbappe, în 2018

Jurgen Klopp: „DFB poartă discuții cu mine”

Ulterior, Klopp a vorbit despre posibila preluare a naționalei Germaniei, după plecarea lui Julian Nagelsmann, dezvăluind că a fost deja contactat de federație.

„Lucrurile s-au mișcat destul de repede. Julian și-a dat demisia. DFB (Federația Germană de Fotbal) caută un succesor. Și poartă discuții cu mine.

Ce trebuie să se întâmple acum? E nevoie de timp. Am un contract cu Red Bull. Am spus că sunt interesat de discuții. Acestea vor fi intense, deoarece nu este vorba doar de Julian Nagelsmann.

Am un contract valabil cu Red Bull. Am spus de multe ori cât de mult îmi place acest job. Ca persoană, de obicei îmi respect contractele. Dar am precizat clar că sunt interesat de discuțiile cu DFB”, a mai spus Klopp.

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago

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Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
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