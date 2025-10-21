„Cum îl poți înlocui pe Jota?” Jurgen Klopp spune că moartea jucătorului i-a afectat enorm pe colegii săi de la Liverpool » Explicație pentru parcursul slab?
  • Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor al lui Liverpool, a declarat că impactul decesului tragic al atacantului Diogo Jota a afectat mult mai profund jucătorii „cormoranilor” decât s-ar așteptat lumea.

Diogo Jota și-a pierdut viața în noaptea dintre 2 și 3 iulie, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A-52 în provincia Zamora, Spania.

Jurgen Klopp, despre efectul morții lui Diogo Jota: „Nu vor folosi asta ca scuză”

În acest sezon, „cormoranii” au avut evoluții mai puțin convingătoare, atât în Premier League, cât și în Liga Campionilor. În cele 12 partide disputate, echipa a înregistrat 5 înfrângeri și a obținut 7 victorii.

„Cum poți înlocui pe cineva ca Diogo? Nu e vorba doar despre jucător, ci despre omul care era. Nu-mi pot imagina vestiarul fără el, este extrem de greu. Încă nu pot vorbi despre asta în mod normal.

A fost un șoc imens pentru toți băieții. Nimeni la Liverpool nu va folosi asta vreodată ca scuză, dar aceasta este realitatea.

Să intri într-un vestiar unde el era omniprezent și să gestionezi asta la nivel personal nu este ușor. Practic, imposibil”, a declarat Klopp, conform theguardian.com.

145 de meciuri
a evoluat lusitanul sub conducerea lui Klopp, din cele 182 disputate în total pentru Liverpool. În total, atacantul a înscris 65 de goluri și a oferit 26 de pase decisive la Liverpool

Deși sezonul trecut a încheiat la 10 puncte în fața lui Arsenal, echipa de pe locul 2, Liverpool ocupă în prezent locul trei în Premier League, cu 15 puncte acumulate.

Duminică, „cormoranii” au cedat în fața lui Manchester United (1-2) și au ajuns la a patra înfrângere consecutivă.

În Liga Campionilor, echipa lui Arne Slot ocupă locul 17, cu doar trei puncte, după ce a suferit o înfrângere dezamăgitoare, scor 0-1, în fața celor de la Galatasaray, în ultima partidă disputată.

Jurgen Klopp, despre revenirea la Liverpool: „Teoretic, este posibil”

Klopp a preluat roluri în cadrul grupului Red Bull, ca director global pentru fotbal, și într-o funcție consultativă în Bundesliga. Întrebat dacă ar putea reveni ca antrenor al lui Liverpool, tehnicianul german a răspuns:

„Am spus că nu voi antrena niciodată o altă echipă în Anglia. Deci asta înseamnă că dacă ar fi să fie Liverpool… da. Teoretic, este posibil.”

Când a fost întrebat despre ce circumstanțe l-ar putea determina să revină pe banca tehnică, Klopp a recunoscut că nu este atras imediat de această idee:

„Nu știu, îmi place ceea ce fac acum. Nu îmi lipsește antrenoratul, nu îmi lipsește să stau două ore și jumătate sau trei în ploaie, nu îmi lipsește să merg la conferințe de presă de patru ori, de trei ori pe săptămână, sau să dau 10–12 interviuri pe săptămână”, a declarat tehnicianul, conform sursei citate.

Fostul tehnician a vorbit și despre momentele pe care ar dori să le retrăiască:

Să stai într-un restaurant cu jucătorii și să stai de vorbă, asta e plăcut. Am câștigat multe meciuri, așa că starea de spirit era adesea foarte bună în clădire. Încă mai am în ureche râsul lui Virgil (n.r. - van Dijk), de exemplu. Jurgen Klopp

