Scandal în Olanda 180 de fani au fost arestați înainte de meciul PSV - Napoli. Ce s-a întâmplat

Atmosfera dinaintea meciului dintre PSV și Napoli a creat tensiuni la Eindhoven.

A fost nevoie de intervenția Poliției, care a arestat 180 de fani ai italienilor, dar și patru fani ai formației gazdă.

PSV și Napoli se vor duela în etapa cu numărul 3 din Liga Campionilor, astăzi, de la 22:00, iar Dennis Man este anunțat titular.

180 de fani ai lui Napoli au fost arestați la Eindhoven

Fanii campioanei Italiei s-au deplasat la Eindhoven, iar aproximativ 180 dintre ei au fost arestați de Poliție, după ce au deranjat ordinea publică și nu au respectat regulile orașului privind adunările de acest fel, informează telegraaf.nl.

Aceștia au fost duși la secție pentru audieri, unde s-a constatat că nu toți au bilete pentru partida din această seară.

🇳🇱🇮🇹 - Around 180 supporters of the Italian football club Napoli were arrested in the center of Eindhoven, the Netherlands, last night. Dutch police say there were indications that a confrontation was planned between Napoli and PSV supporters. pic.twitter.com/bHAyuhNAjH — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) October 21, 2025

În același timp, patru fani ai celor de la PSV au arestați în alte zone ale orașului. Din informațiile oferite de autorități, nu au avut loc conflicte între cele două tabere.

Pentru a preveni posibile incidente înainte de partidă, primarul din Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, a creat o zonă de securitate cu risc ridicat. Zona permite Poliției să efectueze percheziții preventive în centrul orașului, mai susține sursa citată.

PSV caută prima victorie în Liga Campionilor în această seară, după 1-3 cu Union Saint-Gilloise și 1-1 cu Leverkusen.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport