Mandorlini, în pericol Noul președinte de la  CFR Cluj : „Voi lua măsuri" » Probleme mari la club: „Sunt jucători foarte nemulțumiți"
Iuliu Mureșan. Foto: Sportpictures
Superliga

Mandorlini, în pericol Noul președinte de la CFR Cluj: „Voi lua măsuri" » Probleme mari la club: „Sunt jucători foarte nemulțumiți"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 21.10.2025, ora 09:33
Actualizat: 21.10.2025, ora 09:34
  • Petrolul - CFR 1-0. Iuliu Mureșan (71 de ani), noul președinte al clujenilor, a confirmat că va avea loc o analiză amplă la club și că vor fi luate măsuri.
  • Deși a evitat să ofere un răspuns clar în legătură cu viitorul antrenorului Andrea Mandorlini (65 de ani), Mureșan a lăsat să se înțeleagă că italianul ar putea fi demis.

În acest sezon, Andrea Mandorlini a condus CFR Cluj în nouă partide, perioadă în care echipa a obținut două victorii, cinci rezultate de egalitate și a suferit două înfrângeri.

Petrolul - CFR 1-0. Mureșan: „Nu sunt un președinte pasiv, voi lua măsuri”

Noul președinte al clubului a fost de acord cu observația lui Andrea Mandorlini, care a afirmat că jucătorii „și-au lăsat inima acasă”.

„Și eu am avut impresia că echipa, nu doar unii dintre jucători, și-a lăsat inima acasă. Mă îngrijorează foarte tare situația în care se află echipa”, a declarat Mureșan, conform digisport.ro.

Întrebat dacă Mandorlini ar putea fi schimbat cu alt antrenor, Mureșan a răspuns:

Nu pot să vă spun dacă continuăm cu Mandorlini. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Abia am venit, mi-e greu să-mi fac intrarea cu schimbarea de antrenor. Dar nu sunt un președinte pasiv, voi lua măsuri. Iuliu Mureșan

Totodată, Mureșan a anunțat că în pauza de iarnă va avea loc o remaniere a lotului, pe care îl consideră supradimensionat și dezechilibrat.

„Nu poți să dai afară jucători pentru că suntem în campionat, dar în iarnă restructurăm. Nu o să mai aducem foarte mulți jucători. O să plece unii. Am văzut în scurtul timp petrecut la club că sunt mulți jucători în lot.

Sunt 36 de jucători, prea mulți. E greu la antrenament și fac probleme cei care nu intră nici măcar la miuța de 11 la 11. Sunt jucători foarte nemulțumiți și fac o atmosferă negativă. Multe lucruri nu sunt bune.

Pe măsură ce analizez problemele, vom lua măsuri. Sunt dezamăgit de atitudine și de jocul echipei și de tot ce se întâmplă”, a mai spus președintele clujenilor.

E adevărat și că sunt mulți jucători care au jucat prima dată împreună. Și asta e o problemă, dar nu vreau să analizez eu asta. Voi analiza în cadrul clubului cu antrenorii, voi întreba antrenorii. Dacă mă conving, mă conving, dacă nu, nu! Iuliu Mureșan

Elevii lui Andrea Mandorlini se află pe locul 11 în campionat, cu 13 puncte după 13 partide jucate.

Pentru CFR urmează un meci pe teren propriu, cu Farul, pe 25 octombrie.

