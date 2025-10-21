Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo Românca nu a avut nicio emoție în primul tur » A reușit cea mai bună performanță din carieră
Jaqueline Cristian/ Foto: IMAGO
Tenis

Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo Românca nu a avut nicio emoție în primul tur » A reușit cea mai bună performanță din carieră

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 09:43
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 09:43
  • Jaqueline Cristian (27 de ani, #42 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia).
  • Românca a învins-o pe rusoaica Alina Charaeva (23 de ani, #150 WTA), scor 6-2, 6-3.

Jaqueline Cristian nu a avut nicio emoție în primul tur al turneului de la Tokyo, dotat cu premii totale de peste 1 milion de dolari.

Românca a controlat de la un capăt la altul meciul cu Alina Charaeva, jucătoare venită din calificări.

Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Citește și
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Citește mai mult
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”

Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Tokyo

În actul inaugural, Cristian a rupt echilibrul la scorul de 3-2, iar de acolo nu i-a mai permis adversarei să câștige niciun game.

Setul secund a găsit-o tot pe Jaqueline la conducerea jocului. Românca s-a distanțat rapid la 3-0.

În ciuda faptului că și-a pierdut serviciul, Cristian a reușit să închidă meciul după o oră și 34 de minute.

După calificarea în optimile de finală ale turneului, sportiva s-a ales și cu un premiu financiar pe măsură.

15.700 de dolari
a câștigat Cristian. A mai primit și 60 de puncte WTA

Pentru un loc în sferturile competiției desfășurate în capitala Japoniei, sportiva din România o va întâlni pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (30 ani, #10 WTA), a treia favorită a turneului.

Va fi prima confruntare directă dintre cele două sportive.

Jaqueline Cristian în TOP 30 WTA

Grație succesului din primul tur, Jaquline a obținut o performanță în premieră în cariera sa. A urcat pe locul 39 WTA în clasamentul live.

Recent, sportiva din România a fost aproape de ajunge în finala turneului de la Osaka, însă a fost învinsă în semifinale de Tereza Valentova (18 ani, #78 WTA), scor 7-6(3), 4-6, 3-6.

Citește și

Surpriză uriașă Echipa dintr-un sat cu 1.500 de locuitori a câștigat titlul și va debuta în Europa! Poate înfrunta campioana României în UCL
Campionate
23:48
Surpriză uriașă Echipa dintr-un sat cu 1.500 de locuitori a câștigat titlul și va debuta în Europa! Poate înfrunta campioana României în UCL
Citește mai mult
Surpriză uriașă Echipa dintr-un sat cu 1.500 de locuitori a câștigat titlul și va debuta în Europa! Poate înfrunta campioana României în UCL
Conflict între antrenori  FOTO. Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit după meci: „Nici nu știu cine avea dreptate”
Superliga
23:29
Conflict între antrenori FOTO. Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit după meci: „Nici nu știu cine avea dreptate”
Citește mai mult
Conflict între antrenori  FOTO. Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit după meci: „Nici nu știu cine avea dreptate”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
tenis wta tokyo jaqueline cristian
Știrile zilei din sport
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Superliga
21.10
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Gimnastica
21.10
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Citește mai mult
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Europa League
21.10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Citește mai mult
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Top stiri din sport
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Campionate
21.10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Citește mai mult
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Superliga
21.10
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Diverse
21.10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Citește mai mult
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Diverse
21.10
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Citește mai mult
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 38 rapid 47 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share