Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo Românca nu a avut nicio emoție în primul tur » A reușit cea mai bună performanță din carieră

s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia). Românca a învins-o pe rusoaica Alina Charaeva (23 de ani, #150 WTA), scor 6-2, 6-3.

Jaqueline Cristian nu a avut nicio emoție în primul tur al turneului de la Tokyo, dotat cu premii totale de peste 1 milion de dolari.

Românca a controlat de la un capăt la altul meciul cu Alina Charaeva, jucătoare venită din calificări.

În actul inaugural, Cristian a rupt echilibrul la scorul de 3-2, iar de acolo nu i-a mai permis adversarei să câștige niciun game.

Setul secund a găsit-o tot pe Jaqueline la conducerea jocului. Românca s-a distanțat rapid la 3-0.

În ciuda faptului că și-a pierdut serviciul, Cristian a reușit să închidă meciul după o oră și 34 de minute.

După calificarea în optimile de finală ale turneului, sportiva s-a ales și cu un premiu financiar pe măsură.

15.700 de dolari a câștigat Cristian. A mai primit și 60 de puncte WTA

Pentru un loc în sferturile competiției desfășurate în capitala Japoniei, sportiva din România o va întâlni pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (30 ani, #10 WTA), a treia favorită a turneului.

Va fi prima confruntare directă dintre cele două sportive.

Jaqueline Cristian în TOP 30 WTA

Grație succesului din primul tur, Jaquline a obținut o performanță în premieră în cariera sa. A urcat pe locul 39 WTA în clasamentul live.

Recent, sportiva din România a fost aproape de ajunge în finala turneului de la Osaka, însă a fost învinsă în semifinale de Tereza Valentova (18 ani, #78 WTA), scor 7-6(3), 4-6, 3-6.

