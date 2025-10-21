Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo Românca nu a avut nicio emoție în primul tur » A reușit cea mai bună performanță din carieră

- Jaqueline Cristian (27 de ani, #42 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia).
- Românca a învins-o pe rusoaica Alina Charaeva (23 de ani, #150 WTA), scor 6-2, 6-3.
Jaqueline Cristian nu a avut nicio emoție în primul tur al turneului de la Tokyo, dotat cu premii totale de peste 1 milion de dolari.
Românca a controlat de la un capăt la altul meciul cu Alina Charaeva, jucătoare venită din calificări.
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Tokyo
În actul inaugural, Cristian a rupt echilibrul la scorul de 3-2, iar de acolo nu i-a mai permis adversarei să câștige niciun game.
Setul secund a găsit-o tot pe Jaqueline la conducerea jocului. Românca s-a distanțat rapid la 3-0.
În ciuda faptului că și-a pierdut serviciul, Cristian a reușit să închidă meciul după o oră și 34 de minute.
După calificarea în optimile de finală ale turneului, sportiva s-a ales și cu un premiu financiar pe măsură.
Pentru un loc în sferturile competiției desfășurate în capitala Japoniei, sportiva din România o va întâlni pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (30 ani, #10 WTA), a treia favorită a turneului.
Va fi prima confruntare directă dintre cele două sportive.
Jaqueline Cristian în TOP 30 WTA
Grație succesului din primul tur, Jaquline a obținut o performanță în premieră în cariera sa. A urcat pe locul 39 WTA în clasamentul live.
Recent, sportiva din România a fost aproape de ajunge în finala turneului de la Osaka, însă a fost învinsă în semifinale de Tereza Valentova (18 ani, #78 WTA), scor 7-6(3), 4-6, 3-6.