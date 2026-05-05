A crezut că Cisotti e Under 21 MM Stoica a dezvăluit dialogul amuzant cu un jucător de la FCSB: „Hai, lasă-mă în pace!”

Mijlocașul Juri Cisotti a împlinit azi 33 de ani și a fost sărbătorit de colegii de la FCSB.

Căpitanul echipei, Darius Olaru, a comentat la postarea făcută de club, glumind: „33? El e jucătorul nostru under”.

Mihai Stoica, președintele FCSB, a dezvăluit că gluma vine după ce un alt jucător al campioanei a crezut că italianul e jucător sub vârstă.

„Ofri Arad, la primul meci, când nu știa încă jucătorii, mi-a zis că Cisotti e [under], credea ca Pantea (n.r. 22 de ani) e mai mare decât el. Lui Pantea îi pleacă puțin părul.

Mi-a zis: «Cum? Cisotti?». I-am spus: «Ofri, e mai mare decât tine!». «Nu se poate!». «Chiar cu vreo 5 ani». «Hai, lasă-mă în pace!».

[Cisotti] are babyface, dacă se și tunde…”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Venit de la Oțelul Galați, Juri Cisotti e un transfer foarte bun pentru FCSB, reușind 14 pase de gol și 13 goluri în 71 de meciuri. A câștigat cu roș-albaștrii titlul și Supercupa României anul trecut.

