„Sunt supărat și am dat amenzi” Aioani, cauționat de președintele Rapidului: „Vă spun clar că nu e el principalul vinovat”

Rapidistul Marian Aioani a fost integralist cu CFR Cluj, 1-2, după ce ieșise în minutul 4 în meciul anterior, cu Dinamo

Portarul de 26 de ani a declarat după meci că starea sa era ok după încălzire și a încercat să-și ajute echipa, însă a fost nevoit să iasă până la urmă.

Președintele clubului Rapid, Victor Angelescu, a dezvăluit azi că a luat măsuri dure în urma situației create.

Angelescu despre Aioani: „Nu el a fost principalul vinovat”

„Aioani a avut o stăpânire de sine senzațională cu CFR. A făcut un meci foarte bun, a jucat foarte bine, la un moment dat l-a și driblat pe unul dintre jucători, a fost primul care a mers la galerie după meci, să-i salute.

La noi a fost o problemă cu schimbarea lui în minutul 1 cu Dinamo. Nu e normal, noi asta discutăm înăuntru, în cadrul clubului, și n-o să vin niciodată aici, în emisiune, să spun anumite lucruri.

Dar o să spun un lucru: n-a fost vina lui Aioani. Poate s-a înțeles greșit când am vorbit. Eu sunt supărat și am dat amenzi pentru altcineva. N-a fost vina portarului că a ieșit în minutul 1. S-au luat anumite măsuri, dar nu în privința jucătorului.

Eu știu situația. Vă spun clar că nu e el principalul vinovat”, a spus Angelescu la Prima Sport.

Situație asemănătoare la FCSB: Tănase a ieșit în startul meciului din UCL

MM Stoica, președintele FCSB, aflat în studio, a venit cu un exemplu asemănător de la echipa sa:

„La Steaua a fost situația asta, cu Cristi Tănase, cu Ludogoreț în Champions League, în play-off. Eu nu eram atunci la club (n.r. era la închisoare).

La momentul acela, cei de la Steaua au decis ca Tănase, care nu era refăcut complet să înceapă meciul. În minutul 1 sau 2, schimbare. Eu dau vina pe toată lumea în situația asta, jucător, staff (râde). Probabil că nici el n-ar fi trebuit să intre, dar există jucători care au [rezistat].

Baba Alhassan, când a jucat cu Midtjylland, a dus mâna și am zis că s-a accidentat, intrase în locul lui Tănase. A jucat cu o leziune fibrilară tot meciul. După aia s-a văzut că avea ruptură”.

VIDEO Gafa lui Briciu cu Dinamo, în urma căreia Milanov a înscris

