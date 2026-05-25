Schimbare de plan la FCSB Cine e jucătorul pe care vor să parieze „roș-albaștrii”: „Avem mari speranțe de la el”
Ricardo Pădurariu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Schimbare de plan la FCSB Cine e jucătorul pe care vor să parieze „roș-albaștrii”: „Avem mari speranțe de la el”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 21:51
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 21:51
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a dezvăluit că postul de fundaș stânga ar putea fi acoperit de un jucător U21 în sezonul viitor.
  • Inițial, în urmă cu câteva luni oficialul roș-albaștrilor declarase că echipa va baza pe un portar eligibil pentru regula de vârstă, așa cum s-a întâmplat și în partea a doua a acestui sezon.

Înaintea meciului cu Dinamo, decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League, Mihai Stoica a anunțat că își pune baza în Ricardo Pădurariu (19 ani), cel care se va întoarce în această vară la FCSB, după împrumutul de la Corvinul.

Revine Florinel Coman la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: „E al nostru!”
Citește și
Revine Florinel Coman la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: „E al nostru!”
Citește mai mult
Revine Florinel Coman la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: „E al nostru!”

Fundașul stânga a fost om de bază la hunedoreni, cu care a reușit promovarea în Liga 1, contribuind și cu două goluri în 31 de meciuri.

Mihai Stoica: „Avem mari speranțe de la Ricardo Pădurariu

„Extrem de important pentru noi poate fi Ricardo Pădurariu.

E născut în 2007, e foarte bun și avem mari speranțe acolo, pe postul de fundaș stânga. Și am putea să ne dublăm pe acea poziție cu încă un jucător sub vârstă.

Nu ne gândim neapărat ca portarul să fie jucătorul U21 și în sezonul viitor. Îmi pare rău că trebuie să dau exemplu ăsta, dar un portar foarte tânăr, la un meci cu o asemenea încărcătură...

Mă refer la Rafa Munteanu (n.r. de la Farul), care a făcut un sezon excelent, dar la baraj s-a văzut că e marcat de miza meciului. Astea nu sunt meciuri pentru copii de 19 ani.

Nu se știe dacă vom juca din nou cu portar sub vârstă. Târnovanu poate pleca dacă va avea ofertă din străinătate”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

  • Crescut la academia celor de la FCSB, Pădurariu a mai evoluat de-a lungul carierei la Gloria Bistrița, tot sub formă de împrumut.

Internaționalul U19 a bifat o singură apariție în tricoul roș-albaștrilor. Se întâmpla în sezonul 2023/2024 cu doar câteva zile înainte de a împlini vârsta de 17 ani.

A jucat timp de 12 minute într-o înfrângere a celor de la FCSB, 0-2 cu Rapid, în play-off.

400.000 de euro
este cota lui Ricardo Pădurariu, potrivit transfermarkt.ro

Citește și

Revine Florinel Coman la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: „E al nostru!”
Superliga
21:00
Revine Florinel Coman la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: „E al nostru!”
Citește mai mult
Revine Florinel Coman la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: „E al nostru!”
Rotaru și Becali, la cuțite Schimb de replici acide: „Închid televizorul dacă apare”
Superliga
20:16
Rotaru și Becali, la cuțite Schimb de replici acide: „Închid televizorul dacă apare”
Citește mai mult
Rotaru și Becali, la cuțite Schimb de replici acide: „Închid televizorul dacă apare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Mihai Stoica Corvinul Hunedoara fcsb ricardo padurariu
Știrile zilei din sport
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Superliga
25.05
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Citește mai mult
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Superliga
25.05
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Citește mai mult
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Superliga
25.05
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Citește mai mult
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
25.05
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:57
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
23:08
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
23:12
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
21:34
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Media
25.05
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Citește mai mult
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
25.05
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
25.05
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
B365
25.05
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
Citește mai mult
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share