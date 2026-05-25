Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a dezvăluit că postul de fundaș stânga ar putea fi acoperit de un jucător U21 în sezonul viitor.

Inițial, în urmă cu câteva luni oficialul roș-albaștrilor declarase că echipa va baza pe un portar eligibil pentru regula de vârstă, așa cum s-a întâmplat și în partea a doua a acestui sezon.

Înaintea meciului cu Dinamo, decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League, Mihai Stoica a anunțat că își pune baza în Ricardo Pădurariu (19 ani), cel care se va întoarce în această vară la FCSB, după împrumutul de la Corvinul.

Fundașul stânga a fost om de bază la hunedoreni, cu care a reușit promovarea în Liga 1, contribuind și cu două goluri în 31 de meciuri.

Mihai Stoica: „Avem mari speranțe de la Ricardo Pădurariu

„Extrem de important pentru noi poate fi Ricardo Pădurariu.

E născut în 2007, e foarte bun și avem mari speranțe acolo, pe postul de fundaș stânga. Și am putea să ne dublăm pe acea poziție cu încă un jucător sub vârstă.

Nu ne gândim neapărat ca portarul să fie jucătorul U21 și în sezonul viitor. Îmi pare rău că trebuie să dau exemplu ăsta, dar un portar foarte tânăr, la un meci cu o asemenea încărcătură...

Mă refer la Rafa Munteanu (n.r. de la Farul), care a făcut un sezon excelent, dar la baraj s-a văzut că e marcat de miza meciului. Astea nu sunt meciuri pentru copii de 19 ani.

Nu se știe dacă vom juca din nou cu portar sub vârstă. Târnovanu poate pleca dacă va avea ofertă din străinătate”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Crescut la academia celor de la FCSB, Pădurariu a mai evoluat de-a lungul carierei la Gloria Bistrița, tot sub formă de împrumut.

Internaționalul U19 a bifat o singură apariție în tricoul roș-albaștrilor. Se întâmpla în sezonul 2023/2024 cu doar câteva zile înainte de a împlini vârsta de 17 ani.

A jucat timp de 12 minute într-o înfrângere a celor de la FCSB, 0-2 cu Rapid, în play-off.

400.000 de euro este cota lui Ricardo Pădurariu, potrivit transfermarkt.ro

