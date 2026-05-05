„Astea sunt prioritățile noastre” După întoarcerea din Franța, MM Stoica a spus ce transferuri pregătește FCSB:  „Nivel foarte ridicat” +34 foto
Mihai Stoica
Superliga

„Astea sunt prioritățile noastre” După întoarcerea din Franța, MM Stoica a spus ce transferuri pregătește FCSB: „Nivel foarte ridicat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 20:08
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 20:08
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a fost în Franța în căutare de întăriri pentru sezonul următor.

FCSB pregătește deja perioada de mercato din vară, după un sezon sub așteptări. Mihai Stoica a dezvăluit că s-a întors recent din Franța, unde a urmărit meciuri din ligile inferioare.

FCSB pune presiune MM Stoica, detalii de la negocierile cu antrenorul dorit de Becali: „L-am sunat și l-am rugat să vină. De mine a trecut”
Citește și
FCSB pune presiune MM Stoica, detalii de la negocierile cu antrenorul dorit de Becali: „L-am sunat și l-am rugat să vină. De mine a trecut”
Citește mai mult
FCSB pune presiune MM Stoica, detalii de la negocierile cu antrenorul dorit de Becali: „L-am sunat și l-am rugat să vină. De mine a trecut”

Mihai Stoica, impresionat de ce a văzut în Franța: „Nivelul este foarte ridicat”

Președintele CA al campioanei s-a arătat impresionat de calitatea jucătorilor din Liga 2 și Liga 3 din Hexagon și susține că echipele de acolo s-ar putea bate fără probleme la titlu în România.

Ulterior, Mihai Stoica a anunțat că va mai face o altă călătorie, pentru a monitoriza jucători.

„Am fost în Franța, practic am fost să văd niște meciuri pentru a mă edifica asupra nivelului ligilor inferioare. Bineînțeles că nu discutăm de prima ligă.

Ce pot fi interesante pentru noi sunt echipele din Liga 3, ligă care la anul, deci din vară, va trece la profesionism.

Deci vor avea trei ligi profesioniste francezii, e mare schimbare. De aia și nivelul este foarte ridicat.

Am văzut meciuri de Liga 2 și Liga 3. Interesanți pot fi și jucători din Liga 2, dar din partea de jos a clasamentului, pentru că, dacă vezi Troyes jucând acum, cred că nu ar fi doar play-off la noi, ci ar avea chiar prima șansă la campionat.

Ei promovează acum în prima ligă din Franța. Organizarea și calitatea pe care o au mai ales jucătorii de atac, peste tot… Am vrut să văd doar meciuri. Acum începem să mergem chitit”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica: „La noi fac diferența!

Mihai Stoica a rememorat și un moment petrecut în urmă cu două decenii, când FCSB l-a adus din Franța pe atacantul Cyril Thereau, și a dezvăluit diferența pe care o pot face jucătorii din Hexagon în România:

„Mă duc în urmă cu 20 de ani. L-am adus pe Thereau, jucător care în Franța jucase doar în Liga 3 și avea 23 de ani.

Jucase la Angers, făcuse junioratul la Olympique de Marseille, dar jucase la Angers în Liga 3-a. L-a luat Charleroi, 4 meciuri, 3 goluri și după l-am luat noi. Avea 4 meciuri când l-am luat și doar 2 când l-am văzut prima dată cu Olăroiu.

Cyril Thereau (stânga)/ Foto: sportpictures.eu Cyril Thereau (stânga)/ Foto: sportpictures.eu
Cyril Thereau (stânga)/ Foto: sportpictures.eu

Sunt mulți jucători care au venit de acolo. Gândește-te că Damien Boudjemaa a venit la Petrolul, Astra, a jucat la Petrolul și la Astra și el era Liga 4 în Franța.

Uite, jucători care acolo n-au corespuns, n-au avut cifre. Macalou, la noi face diferența. Thiam, toți au jucat în ligile inferioare în Franța. E doar o piață pe care o prospectăm. Sâmbătă plec iar, dar mai aproape”.

Mihai Stoica: „Astea sunt prioritățile noastre”

Oficialul FCSB a subliniat că echipa caută în special un atacant și un mijlocaș în această vară, iar Gigi Becali are în plan și transferul a doi fundași laterali și a două extreme:

„Prioritățile noastre sunt un număr 6 și un număr 9. După care Gigi vrea să mai aducă și doi fundași laterali și două extreme. La fundași centrali suntem închiși. Păi, la momentul ăsta avem siguranță Dawa, siguranță Andre Duarte, siguranță Ngezana.

Lui Mihai Popescu Gigi spune că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune.

Deci avem practic 5, probabil că o să rămână 4, pentru că e și Lixandru, care poate oricând să joace și fundaș central, deci 4 probabil sunt suficienți. Gigi se va decide la cine renunță dintre ei, după baraj”, a concluzionat Mihai Stoica.

FCSB - Petrolul Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
FCSB - Petrolul Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Nu a fost invitată în Ghencea Alexandra Duckadam va fi pe stadionul finalei, la 40 de ani de la Sevilla: „Vom trăi puțin din ce s-a întâmplat acolo”
Diverse
14:19
Nu a fost invitată în Ghencea Alexandra Duckadam va fi pe stadionul finalei, la 40 de ani de la Sevilla: „Vom trăi puțin din ce s-a întâmplat acolo”
Citește mai mult
Nu a fost invitată în Ghencea Alexandra Duckadam va fi pe stadionul finalei, la 40 de ani de la Sevilla: „Vom trăi puțin din ce s-a întâmplat acolo”
Ștefan Iovan, la spital Emoțiile aniversării a 40 de ani de la cucerirea CCE  l-au copleșit pe căpitanul Stelei de la Sevilla » Iovan: „Nu sunt de internat”
Diverse
13:16
Ștefan Iovan, la spital Emoțiile aniversării a 40 de ani de la cucerirea CCE l-au copleșit pe căpitanul Stelei de la Sevilla » Iovan: „Nu sunt de internat”
Citește mai mult
Ștefan Iovan, la spital Emoțiile aniversării a 40 de ani de la cucerirea CCE  l-au copleșit pe căpitanul Stelei de la Sevilla » Iovan: „Nu sunt de internat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Mihai Stoica transfer fcsb superliga
Știrile zilei din sport
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Liga 2
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Rugby
18:30
Derby de România, anulat! Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Citește mai mult
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Superliga
11:06
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Campionate
11:21
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Citește mai mult
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
20:47
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
20:11
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
20:03
Dinamo, sancționată pentru rasism Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid
Dinamo, sancționată pentru rasism  Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Top stiri
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Diverse
17:40
Gică Popescu, lovitură în afaceri O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul
Citește mai mult
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Superliga
09:12
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Citește mai mult
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Tenis
10:47
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Citește mai mult
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
B365
05.05
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
Citește mai mult
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share