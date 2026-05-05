„Astea sunt prioritățile noastre” După întoarcerea din Franța, MM Stoica a spus ce transferuri pregătește FCSB: „Nivel foarte ridicat”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a fost în Franța în căutare de întăriri pentru sezonul următor.

FCSB pregătește deja perioada de mercato din vară, după un sezon sub așteptări. Mihai Stoica a dezvăluit că s-a întors recent din Franța, unde a urmărit meciuri din ligile inferioare.

Mihai Stoica, impresionat de ce a văzut în Franța: „Nivelul este foarte ridicat”

Președintele CA al campioanei s-a arătat impresionat de calitatea jucătorilor din Liga 2 și Liga 3 din Hexagon și susține că echipele de acolo s-ar putea bate fără probleme la titlu în România.

Ulterior, Mihai Stoica a anunțat că va mai face o altă călătorie, pentru a monitoriza jucători.

„Am fost în Franța, practic am fost să văd niște meciuri pentru a mă edifica asupra nivelului ligilor inferioare. Bineînțeles că nu discutăm de prima ligă.

Ce pot fi interesante pentru noi sunt echipele din Liga 3, ligă care la anul, deci din vară, va trece la profesionism.

Deci vor avea trei ligi profesioniste francezii, e mare schimbare. De aia și nivelul este foarte ridicat.

Am văzut meciuri de Liga 2 și Liga 3. Interesanți pot fi și jucători din Liga 2, dar din partea de jos a clasamentului, pentru că, dacă vezi Troyes jucând acum, cred că nu ar fi doar play-off la noi, ci ar avea chiar prima șansă la campionat.

Ei promovează acum în prima ligă din Franța. Organizarea și calitatea pe care o au mai ales jucătorii de atac, peste tot… Am vrut să văd doar meciuri. Acum începem să mergem chitit”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica: „La noi fac diferența!”

Mihai Stoica a rememorat și un moment petrecut în urmă cu două decenii, când FCSB l-a adus din Franța pe atacantul Cyril Thereau, și a dezvăluit diferența pe care o pot face jucătorii din Hexagon în România:

„Mă duc în urmă cu 20 de ani. L-am adus pe Thereau, jucător care în Franța jucase doar în Liga 3 și avea 23 de ani.

Jucase la Angers, făcuse junioratul la Olympique de Marseille, dar jucase la Angers în Liga 3-a. L-a luat Charleroi, 4 meciuri, 3 goluri și după l-am luat noi. Avea 4 meciuri când l-am luat și doar 2 când l-am văzut prima dată cu Olăroiu.

Cyril Thereau (stânga)/ Foto: sportpictures.eu

Sunt mulți jucători care au venit de acolo. Gândește-te că Damien Boudjemaa a venit la Petrolul, Astra, a jucat la Petrolul și la Astra și el era Liga 4 în Franța.

Uite, jucători care acolo n-au corespuns, n-au avut cifre. Macalou, la noi face diferența. Thiam, toți au jucat în ligile inferioare în Franța. E doar o piață pe care o prospectăm. Sâmbătă plec iar, dar mai aproape”.

Mihai Stoica: „Astea sunt prioritățile noastre”

Oficialul FCSB a subliniat că echipa caută în special un atacant și un mijlocaș în această vară, iar Gigi Becali are în plan și transferul a doi fundași laterali și a două extreme:

„Prioritățile noastre sunt un număr 6 și un număr 9. După care Gigi vrea să mai aducă și doi fundași laterali și două extreme. La fundași centrali suntem închiși. Păi, la momentul ăsta avem siguranță Dawa, siguranță Andre Duarte, siguranță Ngezana.

Lui Mihai Popescu Gigi spune că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune.

Deci avem practic 5, probabil că o să rămână 4, pentru că e și Lixandru, care poate oricând să joace și fundaș central, deci 4 probabil sunt suficienți. Gigi se va decide la cine renunță dintre ei, după baraj”, a concluzionat Mihai Stoica.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport