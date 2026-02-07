Juri Cisotti (32 de ani), vedeta FCSB, a oferit un interviu amplu pentru presa din Italia.

Mijlocașul italian al celor de la FCSB a vorbit despre perioada trăită la formația campionă și despre modul în care s-a adaptat la fotbalul românesc, când a ajuns la Galați.

Juri Cisotti, despre viața din România: „A fost aproape ca un vis”

Cisotti a avut parte de o ascensiune continuă odată cu sosirea în România, ajungând de la Liga 3 la optimi de Europa League.

„E o experiență pozitivă. Am ajuns în ianuarie anul trecut la FCSB și în primele șase luni totul a fost incredibil. Am avansat în Europa, am trecut de play-off împotriva lui PAOK și am fost eliminați de Lyon în optimi. Am câștigat campionatul. Nu am pierdut niciun meci în acea perioadă. A fost aproape ca un vis.

Sezonul acesta am început prost. Începusem bine faza grupei în Europa League, dar nu am avut un început bun în campionat. Suntem la 4-5 puncte distanță de locul unde ne-am dori să fim. Așteptările erau mari după ce am făcut anul trecut, dar fiecare sezon are povestea lui, iar noi ne-am trezit într-o situație diferită”, a spus Cisotti, pentru tuttomercatoweb.com.

Întrebat dacă regretă în vreun că a plecat de la Oțelul la FCSB, Cisotti a răspuns:

„Nu, a fost cu siguranță alegerea corectă. Este un loc frumos, condițiile sunt excelente, iar calitatea vieții este foarte bună. Nu am niciun regret”.

În continuare, Cisotti a vorbit despre meciurile europene și importanța acestora pentru jucători.

„În Europa League vin 25.000-30.000 de oameni. Împotriva lui Fenerbahce au fost 28.000 de fani, atmosfera este cu adevărat senzațională.

În campionat s-ar putea să avem 10.000-12.000 de spectatori, parțial din cauza vremii. Nici măcar nu știu câți au fost în ultimul meci, pe zăpadă. Dar nopțile europene sunt speciale pentru toată lumea”, a adăugat Cisotti.

Juri Cisotti, despre decizia de a veni în România

Apoi, Cisotti a vorbit și despre primul contact cu România, în 2021, când a fost transferat de Oțelul.

„Veneam din Malta și am ales să merg în Liga 3, practic o Serie C românească. Era sfârșitul lunii august, puteam aștepta o ofertă din Liga 2, dar riscam să rămân fără echipă.

Am ales Oțelul Galați, un club istoric, construit pentru a promova. Am câștigat la o diferență mare și am promovat doi ani la rând până în Liga 1”, a mai spus Cisotti.

Întrebat dacă i-a fost mai ușor să joace în Liga 1 decât în alte competiții, italianul a transmis:

„Paradoxal, da. Nivelul este destul de scăzut, dificultatea o reprezintă meciurile dinn deplasare și terenurile complicate.

Liga 2 este o ligă bună, iar în Superliga unele echipe sunt mai bune decât în Serie B din Italia. Echipele nou-promovate mai au probleme cu terenurile, dar nivelul general este bun”.

200.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Juri Cisotti, în ianuarie 2025

