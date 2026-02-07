Claudiu Niculescu s-a întors Victorie surprinzătoare la debut:  „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa”
Claudiu Niculescu s-a întors Victorie surprinzătoare la debut: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa”

Publicat: 07.02.2026, ora 18:35
  • UNIREA SLOBOZIA - FARUL 2-1. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre victoria dramatică obținută de echipa sa.
  • Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al Rapidului, a reușit o „dublă” și a adus victoria ialomițenilor la ultima fază.

Claudiu Niculescu a fost instalat pe banca Sloboziei, în urmă cu 3 zile, în locul cuplului de antrenori Andrei Prepeliță - Jean Vlădoiu.

UNIREA SLOBOZIA - FARUL 2-1. Claudiu Niculescu: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa”

„Lunetistul” a revenit la cârma unei echipe de Liga 1, după o pauză de 8 ani, iar la finalul partidei și-a lăudat elevii pentru atitudinea arătată și a vorbit despre importanța acestei victorii în ceea ce privește moralul jucătorulor.

„Nu ştiu de când nu m-am mai bucurat aşa tare după marcarea unul gol. Foarte important că am reuşit să câştigăm punctele puse în joc.

Cred că am făcut un meci bun. Am mai ratat câteva împortante, dar până la urmă m-am bucurat foarte tare de atitudinea pe care au avut-o băieţii în teren. Trebuie să avem aceeaşi atitudine în continuare. Era un meci care îi putea descătuşa, sper că a făcut-o.

Oricum moralul lor e acum la cote înalte, sper să rămână acolo. Nu aş vrea să mă entuziasmez prea mult, ştiu ce program ne aşteaptă. Băieţii se vor odihni, apoi ne vedem săptămâna viitoare să începem munca.

Avem un program infernal, sper să scoatem cât mai multe puncte din meciurile astea rămase”, a declarat Claudiu Niculescu, citat de orangesport.ro.

În astea două zile am încercat să le ridic moralul. I-am găsit crispaţi, e normal când nu câştigi Claudiu Niculescu, antrenor Unirea Slobozia

Claudiu Niculescu: „Îmi plac provocările”

Întrebat de ce a acceptat oferta celor de la Slobozia în condițiile în care echipa se află în subsolul clasamentului, Niculescu a replicat:

„Îmi plac provocările. A fost o ofertă serioasă, de la un club serios, care are stabilitate. Asta m-a făcut să nu mă gândesc.

Mi-am dorit de ceva timp să fac pasul înapoi în Liga 1. Au mai fost în trecutul apropiat câteva oferte, dar a fost alegerea mea să rămân la echipele la care eram. Dar iată că mai bine mai târziu decât niciodată”.

  • De-a lungul carierei sale, fostul atacant le-a mai antrenat pe Bihor Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Concordia Chiajna, Poli Iași, CSC Șelimbăr, CSM Slatina, dar și pe Al-Tai, în Arabia Saudită.

