Când se joacă Rapid - Dinamo LPF a publicat programul etapei #28 din Liga 1

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 28 din sezonul regulat al Ligii 1.
- Derby-ul dintre Rapid și Dinamo este capul de afiș al acestei runde, un duel important pentru lupta la titlu.
Etapa #28 debutează vineri, 20 februarie, cu duelul de la Galați, dintre Oțelul și UTA Arad și se încheie luni, 23 februarie, cu partida dintre Slobozia și U Craiova.
Programul etapei #28 din Liga 1
Vineri, 20 februarie
- Oțelul Galați - UTA Arad, ora 17:00
- FC Botoșani - U Cluj, ora 20:00
Sâmbătă, 21 februarie
- CFR Cluj - Petrolul, ora 18:00
- FCSB - Metaloglobus, ora 20:30
Duminică, 22 februarie
- FC Argeș - Farul, ora 15:00
- Rapid - Dinamo, ora 20:00
Luni, 23 februarie
- Csikszereda - Hermannstadt, ora 17:00
- Unirea Slobozia - U Craiova, ora 20:00
Clasamentul din Liga 1 în acest moment
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|25
|49
|2
|Rapid
|26
|49
|3
|Dinamo
|25
|48
|4
|FC Argeș
|26
|43
|5
|U Cluj
|25
|42
|6
|Botoșani
|25
|39
|7
|CFR Cluj
|25
|38
|8
|UTA Arad
|26
|38
|9
|Oțelul Galați
|25
|37
|10
|FCSB
|25
|37
|11
|Farul
|26
|34
|12
|Petrolul
|26
|25
|13
|Csikszereda
|26
|25
|14
|Unirea Slobozia
|26
|14
|15
|Hermannstadt
|26
|17
|16
|Metaloglobus
|25
|11