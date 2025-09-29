Cisotti vrea mai mult A fost decisiv în meciul cu Oțelul și a expus  planul FCSB: „Doar așa ne întoarcem unde trebuie să fim”
Juri Cisotti FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Cisotti vrea mai mult A fost decisiv în meciul cu Oțelul și a expus planul FCSB: „Doar așa ne întoarcem unde trebuie să fim”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 00:39
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 07:34
  • FCSB - Oțelul Galați 1-0. FCSB a obținut abia a doua victorie în acest sezon de Liga 1, dar Juri Cisotti (30 de ani) are încredere că echipa sa poate progresa.
  • Juri Cisotti (32 de ani) a avut și un mesaj emoționant la revederea cu suporterii gălățeni.

Juri Cisotti a obținut lovitura de la 11 metri, din care Florin Tănase a marcat singurul gol al partidei, în minutul 58.

FCSB - Oțelul Galați 1-0 Elevii lui Elias Charalambous au urcat două locuri în clasament
Juri Cisotti, despre situația din Superliga: „Trebuie să urcăm”

Întrebat despre următoarele partide care urmează, în Europa League, dar și în campionat, Juri Cisotti are încredere că FCSB poate obține rezultate favorabile.

Trebuie să rămânem concentrați, nu suntem bine în clasament, trebuie să urcăm mai sus. Doar cu muncă, sacrificii și dacă suntem uniți putem să facem puncte și să ne întoarcem unde trebuie să fim.

Avem meci joi (n.r. cu Young Boys Berna), trebuie să ne recuperăm energia. O luăm pas cu pas, acum avem meciul de joi și după vom vedem și pentru Craiova”, spus mijlocașul celor de la FCSB.

Juri Cisotti, la revederea cu suporterii lui Oțelul: „Am numai amintiri frumoase despre Galați”

Fotbalistul a avut și un mesaj emoționant la revederea cu suporterii gălățeni.

„Mă bucur că am câștigat. Am amintiri frumoase despre Galați, dar a fost o zi importantă pentru noi, trebuia să legăm două rezultate pozitive, am câștigat încredere în noi.

A fost un meci important, acasă, în fața suporterilor noștri. Am demonstrat că suntem o echipă bună și trebuie să continuăm așa”, a spus Juri Cisotti, la finalul partidei.

Numele mijlocașului a fost scandat de suporterii ambelor echipe și a avut cuvinte de laudă la adresa formației pentru care a evoluat patru sezoane.

Mă bucur că suporterii (n.r. celor de la Oțelul) au amintiri plăcute cu mine, și eu am la fel. Încerc să-mi fac treaba pentru echipă, iar rezultatele vin. Am numai amintiri bune despre persoanele și suporterii de la Galați, dar mă bucur și că fanii FCSB îmi strigă numele.

Am încercat să dăm gol (n.r. despre faza la care Stoian nu i-a pasat), e foarte important pentru atacant să câștige încredere, poate face asta doar marcând. Nu sunt supărat, a șutat bine, Dur-Bozoancă a avut o paradă bună”, a continuat italianul.

Pasa a fost extraordinară, exact la timp. Portarul a văzut târziu, am atins mingea și el m-a lovit (n.r. - la penalty). Juri Cisotti, FCSB

VIDEO. Tănase a transformat penalty-ul obținut de Cisotti în FCSB - Oțelul 0-1

