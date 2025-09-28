Dur-Bozoancă, păcălit de Cisotti Portarul de la Oțelul Galați explică faza la care a făcut penalty: „A fost mai șiret”

FCSB - Oțelul 1-0. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) a recunoscut că a fost păcălit de Juri Cisotti (32 de ani).

Cei doi fotbaliști au jucat împreună pentru formația din Galați, înainte ca italianul să se transfere la FCSB.

În minutul 47, Cisotti a pătruns singur în careu, profitând de o eroare comisă de Murria.

Dur-Bozoancă a ieșit pentru a respinge mingea, însă italianul a apucat să o lovească înainte, fiind apoi faultat de portar.

După meci, Dur-Bozoancă a încercat să explice cum a gândit faza în care a comis penalty:

„Cisotti a fost mai șiret decât mine și mai rapid. Noi am alergat după egalare, dar n-am avut ocazii foarte mari.

Din nefericire, eu am făcut acel penalty. Asta este, îmi pare rău.

Sincer, eram decis să ies primul, dar, în mintea mea, nu am crezut că ajunge el.

Nu m-am relaxat, dar am crezut că voi fi primul la minge, de-aia m-am dus cu viteză maximă ”, a declarat Dur-Bozoancă, la Digi Sport.

Dur-Bozoancă și Juri Cisotti au fost coechipieri la Oțelul Galați, unde au evoluat împreună în 46 de meciuri, între sezonul 2021-2022 și sezonul 2024-2025.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 11, cu 10 puncte acumulate.

Oțelul ocupă locul 10, cu 13 puncte acumulate.

VIDEO. Florin Tănase a transformat penalty-ul scos de Cisotti

