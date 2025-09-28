FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?”

- FCSB - Oțelul Galați 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a făcut calcule pentru play-off.
Deși a reușit să învingă pe Oțelul Galați, 1-0, FCSB se află într-o situație delicată în Liga 1. Campioana en-titre ocupă abia locul 11, cu 10 puncte.
Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off: „E rușinos să fii în play-out”
Întrebat despre șansele pe care le are FCSB la titlu, Gigi Becali nu se gândește atât de departe. Patronul campioanei en-titre a analizat șansele echipei de a se califica în play-off-ul Superligii.
„Eu nu fac acum socotelile cu Craiova. Nu știu, nu numai cu locul 6, cu tot ce e în fața noastră. Și cu Oțelul, și cu U Cluj. Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?
Toate echipele joacă din câte văd și e greu, că sunt multe în față. Noi ne batem cu U Cluj, cu Oțelul… Adică ne batem… sunt doar trei puncte, nu ne batem. Dar avem Farul în față, care are 5 puncte, nici Slobozia nu ar fi o problemă, trecem și de ea.
Problemele sunt UTA, CFR care are un meci în minus. Mai mare problemă e CFR decât Farul, e echipă puternică. Nu mă gândesc eu la Craiova.
Trebuie cu smerenia până ajung în play-off, după iar vine mândria, că are rădăcină. Eu vreau să o tai și nu pot.
Nu mă gândesc la ora asta la distanță, să fiu în play-off și vom vedea ce va fi, e rușinos să fii în play-out.
Nu iau în calcul serios (n.r. - să fie în play-out), calculez, dar nu serios. Serios înseamnă că mi-e teamă. Nu îmi e, dar trebuie să calculez. Nu îmi imaginez că voi fi în play-out, doar fac calcule cum să ajung în play-off. N-are cum să reziste Slobozia, părerea mea că nici Piteștiul nu o să reziste. Poate să fie una dintre ele, n-am nicio treabă. Nici Botoșani!
În play-off vor fi Craiova, Rapid, Dinamo, CFR, FCSB… E slabă și Farul, nu are anvergură, să mă ierte… Aici nu merge pe sentimente. Și una dintre ele: Botoșani, UTA, poate și Argeș că are prea multe puncte, dar poate să piardă 3-4 meciuri la rând imediat”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.
- FCSB va întâlni etapa viitoare pe Universitatea Craiova, liderul campionatului
- Universitatea Craiova se află la 14 puncte deasupra „roș-albaștrilor”, în timp ce Unirea Slobozia, echipa clasată pe ultimul loc de play-off are 8 puncte avans
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Rapid
|11
|22
|3
|Argeș
|11
|22
|4
|Dinamo
|11
|20
|5
|Botoșani
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|11
|18
|7
|UTA
|11
|16
|8
|Farul
|11
|15
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|11
|13
|11
|FCSB
|11
|10
|12
|Hermannstadt
|11
|10
|13
|CFR Cluj
|9
|8
|14
|Petrolul
|11
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|10
|3