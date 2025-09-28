FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?”

FCSB - Oțelul Galați 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a făcut calcule pentru play-off.

Deși a reușit să învingă pe Oțelul Galați, 1-0, FCSB se află într-o situație delicată în Liga 1. Campioana en-titre ocupă abia locul 11, cu 10 puncte.

Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off : „E rușinos să fii în play-out ”

Întrebat despre șansele pe care le are FCSB la titlu, Gigi Becali nu se gândește atât de departe. Patronul campioanei en-titre a analizat șansele echipei de a se califica în play-off-ul Superligii.

„Eu nu fac acum socotelile cu Craiova. Nu știu, nu numai cu locul 6, cu tot ce e în fața noastră. Și cu Oțelul, și cu U Cluj. Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?

Toate echipele joacă din câte văd și e greu, că sunt multe în față. Noi ne batem cu U Cluj, cu Oțelul… Adică ne batem… sunt doar trei puncte, nu ne batem. Dar avem Farul în față, care are 5 puncte, nici Slobozia nu ar fi o problemă, trecem și de ea.

Problemele sunt UTA, CFR care are un meci în minus. Mai mare problemă e CFR decât Farul, e echipă puternică. Nu mă gândesc eu la Craiova.

Trebuie cu smerenia până ajung în play-off, după iar vine mândria, că are rădăcină. Eu vreau să o tai și nu pot.

Nu mă gândesc la ora asta la distanță, să fiu în play-off și vom vedea ce va fi, e rușinos să fii în play-out .

Nu iau în calcul serios (n.r. - să fie în play-out), calculez, dar nu serios. Serios înseamnă că mi-e teamă. Nu îmi e, dar trebuie să calculez. Nu îmi imaginez că voi fi în play-out, doar fac calcule cum să ajung în play-off. N-are cum să reziste Slobozia, părerea mea că nici Piteștiul nu o să reziste. Poate să fie una dintre ele, n-am nicio treabă. Nici Botoșani!

În play-off vor fi Craiova, Rapid, Dinamo, CFR, FCSB… E slabă și Farul, nu are anvergură, să mă ierte… Aici nu merge pe sentimente. Și una dintre ele: Botoșani, UTA, poate și Argeș că are prea multe puncte, dar poate să piardă 3-4 meciuri la rând imediat”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB va întâlni etapa viitoare pe Universitatea Craiova, liderul campionatului

Universitatea Craiova se află la 14 puncte deasupra „roș-albaștrilor”, în timp ce Unirea Slobozia, echipa clasată pe ultimul loc de play-off are 8 puncte avans

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Rapid 11 22 3 Argeș 11 22 4 Dinamo 11 20 5 Botoșani 10 19 6 Unirea Slobozia 11 18 7 UTA 11 16 8 Farul 11 15 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 11 13 11 FCSB 11 10 12 Hermannstadt 11 10 13 CFR Cluj 9 8 14 Petrolul 11 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

