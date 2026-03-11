„Am avut o situație similară la LPF” A văzut contestația depusă la TAS împotriva lui Răzvan Burleanu și e sigur: „Șanse infime”

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre contestația depusă la TAS de Ilie Drăgan, candidat la șefia Federației Române de Fotbal, împotriva lui Răzvan Burleanu, actualul președinte al FRF.

Alegerile de la FRF vor avea loc pe 18 martie 2026.

Ilie Drăgan contestă candidatura lui Răzvan Burleanu la un al patrulea mandat de președinte invocând articolul articolul 50, alineatul 1 din Statutul FRF, cel care spune că nicio persoană nu poate deține funcția de președinte pentru mai mult de trei mandate.

Situația de la FRF s-a petrecut la LPF în 2022

Oficialul LPF a povestit că, în 2022, atunci când au fost alegeri la Ligă, Gino Iorgulescu s-a confruntat cu aceeași situație, el candidând pentru un al treilea mandat, deși statutul prevedea o limită de maxim două.

Iorgulescu a avut atunci câștig de cauza, deoarece prevederea fusese adăugată pe durata primului său mandat, iar articolul de regulament nu a acționat retroactiv, primele două mandate fiind considerate a fi unul singur.

Aceeași situație se petrece acum la FRF. Limita de trei mandate a fost adăugată în timpul primului mandat al lui Burleanu, astfel că, dacă s-ar judeca la fel ca în cazul lui Gino Iorgulescu, actualul președinte ar mai putea candida pentru încă un mandat.

Justin Ștefan, despre contestația făcută de Ilie Drăgan la TAS: „Are 0,0001% șanse”

Întrebat despre acest subiect, Justin Ștefan a oferit exemplul de la LPF și i-a acordat șanse infime lui Ilie Drăgan de a avea câștig de cauză:

„Știu speța, pentru că am avut o situație similară la LPF. Cred că șansele domnului Drăgan sunt mici, infime, 0,0001%. Este un principiu simplu.

Într-adevăr, s-a făcut această modificare și Răzvan Burleanu este deja la 3 mandate și candidează pentru al patrulea, dar limita a intrat în vigoare, a devenit efectivă, în timpul primului mandat. Asta înseamnă că legea nu retroactivează.

Este același argument pe care l-am folosit și noi la LPF în 2022, când am fost în aceeași situație. Este un principiu fundamental de drept, care spune că legea nu retroactivează, cu excepția legii penale mai favorabile.

Cu alte cuvinte, acea limită de mandate se aplică, dar se numără doar de la momentul intrării în vigoare a Statutului și nu poți număra mandatul în desfășurare. Vei număra primul mandat complet.

Dacă mergi pe acest argument, Gino Iorgulescu a putut candida în 2022 și a câștigat, iar Răzvan Burleanu poate candida în 2026 și va câștiga”, a declarat Justin Ștefan, conform gsp.ro.

LPF a scos limita de mandate. Procedează FRF la fel?

La Liga Profesionistă de Fotbal, limita de mandate a fost eliminată, astfel că actualul președinte, Gino Iorgulescu, va putea candida și pentru un al patrulea mandat, la alegerile din 2027.

Justin Ștefan a vorbit și despre acest subiect și a spus că este foarte posibil ca și Federația Română de Fotbal să elimine limita de mandate:

„Mai vedem în 2030. S-a creat un astfel de precedent cu eliminarea de la Ligă”.

