Juventus - Dortmund, ce spectacol! Repriză cu 8 goluri la Torino și o revenire de senzație în prelungiri » Igor Tudor și Niko Kovac, deja-vu după 25 de ani
Juventus - Borussia Dortmund 4-4 FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Juventus - Dortmund, ce spectacol! Repriză cu 8 goluri la Torino și o revenire de senzație în prelungiri » Igor Tudor și Niko Kovac, deja-vu după 25 de ani

Gabriel Neagu
Publicat: 17.09.2025, ora 10:13
Actualizat: 17.09.2025, ora 10:22
  • JUVENTUS - DORTMUND 4-4. „Bătrâna Doamnă” a marcat două goluri în prelungiri și a obținut un punct la debutul în noul sezon al Ligii Campionilor.
  • Igor Tudor (47 de ani) și Niko Kovac (53 de ani), din nou adversari! Cu 25 de ani în urmă, cei doi marcau într-un alt meci terminat cu scorul de 4-4.

Spectacol total la Torino: s-au marcat opt goluri într-o singură repriză! Juventus nu s-a aflat niciodată în avantaj, însă a evitat in extremis înfrângerea în fața propriilor suporteri.

JUVENTUS - DORTMUND 4-4. Borussia scapă victoria printre degete

Prima ocazie a partidei de la Torino le-a aparținut gazdelor. În minutul 4, Kephren Thuram, găsit într-o poziție favorabilă, a șutat în stânga porții lui Gregor Kobel, dar portarul german a apărat.

Elevii lui Igor Tudor au rămas mai activi în atac, însă singura ocazie promițătoare din prima repriză i-a aparținut lui Jonathan David. Canadianul a trimis peste bara transversală.

Actul secund a fost animat încă din primele minute, când Serhou Guirassy i-a pasat lui Karim Adeyemi și atacantul a șutat puternic, pe jos, în colțul drept, reușind să deschidă scorul.

Replica italienilor a venit în minutul 63, când Kenan Yildiz a trimis mingea în vinclu cu un șut din afara careului. Totuși, Juventus nu a reușit să se bucure mult timp de avantaj: doar două minute mai târziu, Nmecha a primit o pasă la marginea careului, a șutat la semiînălțime și l-a învins pe Di Gregorio.

Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago
Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago
+7 Foto
labels.photo-gallery

Bianconerii au restabilit egalitatea pentru a doua oară în minutul 67, când Yildiz i-a pasat lui Dusan Vlahovic. Sârbul, lăsat liber cu portarul, a șutat plasat în colțul stâng și a marcat.

Yann Couto i-a adus pentru a treiaa oară în avantaj pe cei de la Borussia Dortmund, printr-un șut puternic de la marginea careului, pe colțul stâng al porții lui Di Gregorio. Nemții și-au mărit avantajul în minutul 84, când Ramy Bensebani a transformat un penalty. Se certase pentru balon cu Guirassy.

Gazdele au forțat pe final, iar Vlahovic a redus din diferență în minutul 90+4, cu un șut puternic din apopierea punctului cu var. Scorul final a fost stabilit în ultimul minut de joc, când Lloyd Kelly a punctat din centrarea aceluiași Vlahovic.

În etapa a #2 din faza principală a Ligii Campionilor, Juventus se va deplasa pe Estadi de la Ceramica, pentru un duel cu Villareal, în timp ce Borussia Dortmund va primi vizita lui Athletic Bilbao.

Deja vu pentru Igor Tudor și Niko Kovac. 4-4 după 25 de ani

Scorul de 4-4 nu este străin pentru trupa din Torino. În urmă cu 25 de ani, Igor Tudor, antrenorul din prezent al „Bătrânei Doamne”, deschidea scorul într-un meci cu Hamburg, scrie gazzetta.it.

Echipa din Germania reușea să revină, iar Niko Kovac, actualul tehnician al lui Dortmund, făcea 4-3 pentru Hamburg în minutul 83.

Cu două minute înainte de final, Filippo Inzaghi restabilea egalitatea.

Cinci meciuri din istoria Ligii Campionilor s-au terminat cu scorul de 4-4:

  • 13 septembrie 2000: Hamburg - Juventus
  • 14 aprilie 2009: Chelsea - Liverpool
  • 20 octombrie 2015: Bayer Leverkusen - AS Roma
  • 5 noiembrie 2019: Chelsea - Ajax
  • 16 septembrie 2025: Juventus - Dortmund

Rezultatele serii de marți în Liga Campionilor

  • Athletic Bilbao vs Arsenal, 0-2
  • PSV vs Royale Union SG, 1-3
  • Benfica vs Qarabag, 2-3
  • Juventus vs Dortmund, 4-4
  • Real Madrid vs Marseille, 2-1
  • Tottenham vs Villarreal, 1-0

Liga Campionilor borussia dortmund JUVENTUS Igor Tudor niko kovac
09:31
