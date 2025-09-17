- Surprize mari în prima seară de Champions League, unde Qarabag a învins-o pe Benfica, 3-2, în timp ce Saint-Gilloise a trecut de PSV Eindhoven, 3-1.
- Dennis Man a fost introdus și el pe teren de olandezi în minutul 80 al partidei, chiar înaintea golului trei al oaspeților.
- Meciul zilei s-a dovedit a fi Juventus - Dortmund, scor 4-4.
În primele partide ale zilei, Arsenal și-a adjudecat cele trei puncte, într-o partidă care a părut mult mai dificilă decât se așteptau jucătorii lui Arteta, 0-2 pe San Mames.
În schimb, la Eindhoven, Union Saint-Gilloise s-a impis, scor 3-1, pe terenul lui PSV, unde și Dennis Man a evoluat din minutul 80 și până la final.
Seara surprizelor în Liga Campionilor. Qarabag și Saint-Gilloise, victorii de senzație + recital cu 8 goluri la Torino
Seara a adus și mai multe surprize. Qarabag a învins Benfica pe teren propriu, scor 3-2, după ce gazdele au condus cu 2-0 încă din minutul 16.
Real Madrid a câștigat la limită, 2-1 cu Marseille, în timp ce Tottenham s-a impus cu 1-0 în fața lui Villarreal.
Juventus și Dortmund au făcut scorul serii, 4-4 la Torino, toate golurile fiind marcate în repriza secundă.
Athletic Bilbao - Arsenal 0-2
- Au marcat: Martinelli (72), Trossard (87)
PSV - Union Saint-Gilloise 1-3
- Au marcat: van Bommel (90) / David (9 pen.), Ait El Hadj (39), Mac Allister (81)
- Dennis Man a intrat pe teren în minutul 80, în locul Boadu.
Real Madrid - Marseille 2-1
- Au marcat: Mbappe (29 pen., 81 pen.) / Weah (22)
Juventus - Borussia Dortmund 4-4
- Au marcat: Yildiz (63), Vlahovic (67, 90+4), Kelly (90+6) / Adeyemi (52), Nmecha (65), Couto (74), Benseibaini (86)
Tottenham - Villarreal 1-0
- A marcat: Luiz Junior (autogol)
Benfica - Qarabag 2-3
- Au marcat: Barrenechea (6), Pavlidis (16) / Leandro Andrade (30), Duran (48), Kashchuk (87)
Programul primei runde din Liga Campionilor
17 septembrie:
- 19:45 – Olympiacos vs Pafos
- 19:45 – Slavia Praga vs Bodo/Glimt
- 22:00 – Ajax vs Inter
- 22:00 – Bayern vs Chelsea
- 22:00 – Liverpool vs Atletico Madrid
- 22:00 – PSG vs Atalanta
18 septembrie:
- 19:45 – Club Brugge vs Monaco
- 19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen
- 22:00 – Frankfurt vs Galatasaray
- 22:00 – Manchester City vs Napoli
- 22:00 – Newcastle vs Barcelona
- 22:00 – Sporting vs Kairat Almaty
Programul Ligii Campionilor:
- 16-18 septembrie - etapa I;
- 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
- 21-22 octombrie - etapa III;
- 4-5 noiembrie - etapa IV;
- 25-26 noiembrie - etapa V;
- 9-10 decembrie - etapa VI;
- 20-21 ianuarie - etapa VII;
- 28 ianuarie - etapa VIII;
- 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
- 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
- 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
- 10-11 și 17-18 martie - optimi;
- 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
- 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
- 30 mai - finala (Budapesta).