Seara surprizelor în Liga Campionilor  Qarabag și Saint-Gilloise, victorii de senzație + recital cu 8 goluri la Torino +7 foto
Liga Campionilor/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Seara surprizelor în Liga Campionilor Qarabag și Saint-Gilloise, victorii de senzație + recital cu 8 goluri la Torino

Alexandru Smeu
Publicat: 17.09.2025, ora 09:20
Actualizat: 17.09.2025, ora 10:01
  • Surprize mari în prima seară de Champions League, unde Qarabag a învins-o pe Benfica, 3-2, în timp ce Saint-Gilloise a trecut de PSV Eindhoven, 3-1.
  • Dennis Man a fost introdus și el pe teren de olandezi în minutul 80 al partidei, chiar înaintea golului trei al oaspeților.
  • Meciul zilei s-a dovedit a fi Juventus - Dortmund, scor 4-4.

În primele partide ale zilei, Arsenal și-a adjudecat cele trei puncte, într-o partidă care a părut mult mai dificilă decât se așteptau jucătorii lui Arteta, 0-2 pe San Mames.

În schimb, la Eindhoven, Union Saint-Gilloise s-a impis, scor 3-1, pe terenul lui PSV, unde și Dennis Man a evoluat din minutul 80 și până la final.

Seara surprizelor în Liga Campionilor. Qarabag și Saint-Gilloise, victorii de senzație + recital cu 8 goluri la Torino

Seara a adus și mai multe surprize. Qarabag a învins Benfica pe teren propriu, scor 3-2, după ce gazdele au condus cu 2-0 încă din minutul 16.

Real Madrid a câștigat la limită, 2-1 cu Marseille, în timp ce Tottenham s-a impus cu 1-0 în fața lui Villarreal.

Juventus și Dortmund au făcut scorul serii, 4-4 la Torino, toate golurile fiind marcate în repriza secundă.

Athletic Bilbao - Arsenal 0-2

  • Au marcat: Martinelli (72), Trossard (87)

PSV - Union Saint-Gilloise 1-3

  • Au marcat: van Bommel (90) / David (9 pen.), Ait El Hadj (39), Mac Allister (81)
  • Dennis Man a intrat pe teren în minutul 80, în locul Boadu.

Real Madrid - Marseille 2-1

  • Au marcat: Mbappe (29 pen., 81 pen.) / Weah (22)

Juventus - Borussia Dortmund 4-4

  • Au marcat: Yildiz (63), Vlahovic (67, 90+4), Kelly (90+6) / Adeyemi (52), Nmecha (65), Couto (74), Benseibaini (86)
Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago
Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago

Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago Juventus - Borussia Dortmund în Liga Campionilor FOTO Imago
+7 Foto
Tottenham - Villarreal 1-0

  • A marcat: Luiz Junior (autogol)

Benfica - Qarabag 2-3

  • Au marcat: Barrenechea (6), Pavlidis (16) / Leandro Andrade (30), Duran (48), Kashchuk (87)

Programul primei runde din Liga Campionilor

17 septembrie:

  • 19:45 – Olympiacos vs Pafos
  • 19:45 – Slavia Praga vs Bodo/Glimt
  • 22:00 – Ajax vs Inter
  • 22:00 – Bayern vs Chelsea
  • 22:00 – Liverpool vs Atletico Madrid
  • 22:00 – PSG vs Atalanta

18 septembrie:

  • 19:45 – Club Brugge vs Monaco
  • 19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen
  • 22:00 – Frankfurt vs Galatasaray
  • 22:00 – Manchester City vs Napoli
  • 22:00 – Newcastle vs Barcelona
  • 22:00 – Sporting vs Kairat Almaty

Programul Ligii Campionilor:

  • 16-18 septembrie - etapa I;
  • 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
  • 21-22 octombrie - etapa III;
  • 4-5 noiembrie - etapa IV;
  • 25-26 noiembrie - etapa V;
  • 9-10 decembrie - etapa VI;
  • 20-21 ianuarie - etapa VII;
  • 28 ianuarie - etapa VIII;
  • 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
  • 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
  • 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
  • 10-11 și 17-18 martie - optimi;
  • 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
  • 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
  • 30 mai - finala (Budapesta).

