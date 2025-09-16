Meci mutat și fără oaspeți Partida are „cel mai înalt grad de risc” și s-au luat măsuri de siguranță fără precedent 

Meciul dintre Serbia și Albania nu se va mai juca pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad.

Partida a fost mutată pe stadionul Dubocica din Leskovac, o arenă de doar 8.000 de locuri.

Principalul motiv pentru care s-a apelat la această modificare este explicat mai jos.

Meciul dintre Serbia și Albania este programat pe data de 11 octombrie, de la 21:45. În trecut, partidele dintre cele două naționale au provocat mai multe incidente violente.

Serbia - Albania, mutat pe o arenă de doar 8.000 de locuri

UEFA a acceptat ca meciul dintre Serbia și Albania să se desfășoare pe stadionul Dubocica, din Leskovac. De asemenea, federația albaneză a fost de acord cu această decizie.

Inițial, meciul trebuia să se joace pe stadionul „Rajko Mitic”, casa celor de la Steaua Roșie Belgrad, dar, ținând cont de gradul ridicat de risc, s-a decis ca partida să fie mutată pe un stadion mult mai mic, pentru a evita eventuale incidente neplăcute.

Conform telegraf.rs, partida are „cel mai mare grad de risc”, iar principalul motiv pentru care s-a recurs la o astfel de modificare este reprezentat de siguranța publicului, jucătorilor și a oficialilor celor două echipe.

În trecut, meciurile directe dintre Serbia și Albania au provocat incidente violente, astfel că este nevoie de un control total la stadion, la ora meciului.

3 meciuri s-au disputat între Serbia și Albania, o victorie pentru Serbia, una pentru Albania și o remiză.

Federația din Serbia a ales ca meciul să se joace pe micuța arenă Dubocica, deoarece naționala a fost încurajată exemplar atunci când a jucat acolo, iar la ora meciului cu Albania este nevoie de o atmosferă liniștită.

Federația albaneză a fost și ea de acord cu modificarea terenului de joc. De asemenea, președintele Federației a anunțat că suporterii albanezi nu vor face deplasarea.

„Când am discutat, am convenit că nu vor fi fani sârbi la Tirana și nici fani ai noștri la Leskovac”, a declarat Armand Duka.

Stadionul Dubocica, din Leskovac / FOTO sportklub.n1info.rs

