Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape

Suporterii celor de la Juventus și FC Torino vor avea interzis pe stadion la meciurile din deplasare în primele 10 etape ale următorului sezon din Serie A.

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Această măsură vine ca urmare a incidentelor grave de pe 24 mai, atunci când cele două echipe au remizat în campionat, scor 2-2.

Fanii lui Torino și Juventus, interziși pe stadion la meciurile din deplasare

Ministerul de Interne a luat măsura de a le interzice prezența pe stadion la meciurile din deplasare suporterilor lui Juventus, dar și fanilor lui Torino, potrivit gazzetta.it.

Echipele care le vor găzdui pe cele două rivale vor trebui să închidă tribunele destinate oaspeților.

Mai mult, este interzisă vânzarea de bilete către locuitorii din Piemont pentru meciurile echipei Torino și celor din Piemont și Lombardia pentru meciurile echipei Juventus.

Această suspendare se va aplica în primele zece etape din Serie A, urmând ca abia după data de 3 noiembrie fanii să-și poată susține din nou favoriții în deplasări.

Sancțiunile vin ca urmare a incidentelor de pe 24 mai, atunci când cele două rivale din orașul Torino s-au întâlnit în ultima etapă din Serie A, în Derby della Mole.

Atunci, cele două grupuri de fani au fost cu greu separate de forțele de ordine, însă incidentele nu au lipsit.

Meciul a început cu o întârziere de peste o oră, după ce ultrașii celor două echipe au solicitat ca duelul să nu se mai dispute, acuzând că un suporter a fost „accidentat” în circuimstanțe neclare, care sunt încă investigate de anchetatori.

Fanii echipei FC Torino au mai fost supuși unor astfel de măsuri și în sezonul trecut, în urma incidentelor de la partida Torino - Verona, meci jucat pe 11 aprilie.

Meciurile lui Juventus din deplasare la care fanii nu vor putea asista:

vs. Frosinone (Etapa 1) - 23 august

vs. Sassuolo (Etapa 4) - 13 septembrie

vs. Cagliari (Etapa 6) - 11 octombrie

vs. Lecce (Etapa 8) - 25 octombrie

vs. Genoa (Etapa 9) - 28 octombrie

Meciurile la care vor lipsi fanii lui Torino:

vs. Sassuolo (Etapa 2) - 30 august

vs. Fiorentina (Etapa 3) - 6 septembrie

vs. Bologna (Etapa 5) - 13 septembrie

vs. Parma (Etapa 7) - 18 octombrie

vs. Frosinone (Etapa 10) - 1 noiembrie.

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