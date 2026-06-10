Barcelona a decis nu activeze clauza de cumpărare definitivă a lui Marcus Rashford (28 de ani), anunță presa din Spania.

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Internaționalul englez a ajuns vara trecută pe Camp Nou sub formă de împrumut de la Manchester United.

Marcus Rashford nu va continua la Barcelona

Rashford a avut cifre impresionante în tricoul blaugrana: 14 goluri și 14 pase decisive în 49 de meciuri.

Totuși, clubul catalan a decis să nu activeze clauza de cumpărare definitivă a englezului, în valoare de 30 de milioane de euro, scrie marca.com.

Astfel, Rashford va reveni la Manchester United, echipă care l-a crescut și cu care mai are contract până în vara lui 2028.

Decizia catalanilor vine în contextul transferului coechipierului său de la naționala Angliei, Anthony Gordon.

80 de milioane a plătit Barcelona celor de la Newcastle pentru transferul lui Gordon/ Foto: fcbarcelona.com

Motivul pentru care Hansi Flick îl preferă pe Gordon

Tehnicianul german al catalanilor a luat în calcul două criterii atunci când a decis să renunțe la atacantul englez.

Flick a fost încântat de de aportul defensiv al lui Gordon, considerat superior celui oferit de Rashford.

De asemenea, neamțul a avut în vedere și diferența de vârstă dintre cei doi jucători, Gordon fiind cu aproximativ trei ani și jumătate mai tânăr, Marcus urmând să împlinească 29 de ani în luna octombrie.

Pe lângă United și Barcelona, Rashford a mai evoluat tot sub formă de împrumut la Aston Villa.

40.000.000 de euro este cota lui Rashford, potrivit transfermarkt.ro

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