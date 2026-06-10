„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026 +20 foto
Foto: Iosif Popescu/ GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 16:25
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 16:54
  • Miodrag Belodedici (62 de ani) a explicat cât de periculos este Mexicul, una dintre cele trei țări gazdă ale Campionatului Mondial de anul acesta.
  • Fostul internațional a evoluat timp de două sezoane la gruparea mexicană Atlante, în perioada 1996-1998.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campionatul Mondial este găzduit de SUA, Mexic și Canada și va debuta joi, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, de la ora 22:00.

Florentin Petre și-a luat adio A publicat un mesaj lung după despărțirea de Dinamo: „Simt nevoia să vorbesc separat despre el”
Citește și
Florentin Petre și-a luat adio A publicat un mesaj lung după despărțirea de Dinamo: „Simt nevoia să vorbesc separat despre el”
Citește mai mult
Florentin Petre și-a luat adio A publicat un mesaj lung după despărțirea de Dinamo: „Simt nevoia să vorbesc separat despre el”

VIDEO. Miodrag Belodedici: „Te opreau la semafor cu pistolul”

Întrebat despre Campionatul Mondial, care e pe punctul de a începe, Miodrag Belodedici a vorbit despre cât de periculos era Mexicul în perioada când evolua pentru Atlante.

„Atunci era periculos, nu știu acum cum e. Mi-au spus când am venit (n.r. - la Atlante) să nu iau o mașină scumpă sau o mașină bună, că mergeai și te opreau la semafor cu pistolul. Doi sau trei colegi au rămas fără mașini.

Am avut și eu o mașină normală, nu era ceva să sară în ochi. Pe stradă mergeam în locuri sigure.

În primele săptămâni veneau după mine, mă luau de acasă și mă duceau la antrenament. După aceea am învățat drumul și mergeam singur. Dar mi-au spus pe unde să merg, ce să fac, pe unde să nu mă duc. Era periculos”, a declarat Belodedici.

Miodrag Belodedici a jucat 73 de meciuri pentru Atlante și a reușit să înscrie două goluri.

Fostul internațional român a vorbit și despre cât de impresionantă este atmosfera din Mexic.

„Da, am jucat în Mexic doi ani (n.r. - la Atlante, în perioada 1996-1998). Atmosfera e foarte frumoasă acolo. Oamenii sunt foarte pasionați, cântă, îi încurajează pe jucători. Tot timpul aveam stadionul plin”.

Era destul de greu să joci acolo, pentru că Mexicul este deasupra oceanului, la o altitudine de 1.000 de metri și era umiditate, dar aerul rarefiat puțin. Nu prea aveai aer și trebuia să te obișnuiești, mai ales la antrenamente pentru că nu puteai să respiri. Miodrag Belodedici
Toate mingile din istoria CM și o replică a trofeului, expuse la Muzeul Fotbalului Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro (4).jpeg
Toate mingile din istoria CM și o replică a trofeului, expuse la Muzeul Fotbalului Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro (4).jpeg

Galerie foto (20 imagini)

Toate mingile din istoria CM și o replică a trofeului, expuse la Muzeul Fotbalului Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro (1).jpeg Toate mingile din istoria CM și o replică a trofeului, expuse la Muzeul Fotbalului Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro (2).jpeg Toate mingile din istoria CM și o replică a trofeului, expuse la Muzeul Fotbalului Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro (3).jpeg Toate mingile din istoria CM și o replică a trofeului, expuse la Muzeul Fotbalului Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro (4).jpeg Toate mingile din istoria CM și o replică a trofeului, expuse la Muzeul Fotbalului Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro (5).jpeg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Belodedici, despre primele partide ale naționalei sub comanda lui Hagi

Naționala României a disputat luna aceasta primele meciuri sub comanda noului selecționer Gheorghe Hagi.

În primul amical, „tricolorii” au remizat cu Georgia, scor 1-1, dar apoi s-au revanșat și au învins-o pe Țara Galilor la București, scor 2-1.

„Speranțe există, normal că există. Cred că o să ne ridicăm, că am ajuns undeva unde nu prea ne e locul.

Nu mai putem să mergem în jos, dacă mai facem un pas în jos o să dispărem. Dar încet, încet o să ne ridicăm”, a mai precizat Miodrag Belodedici.

Aștept Mondialul, normal, ca orice suporter. Aștept să văd ce se întâmplă. Nu susțin nicio echipă. Dacă participa România... Miodrag Belodedici

Citește și

Florentin Petre și-a luat adio A publicat un mesaj lung după despărțirea de Dinamo: „Simt nevoia să vorbesc separat despre el”
Superliga
15:46
Florentin Petre și-a luat adio A publicat un mesaj lung după despărțirea de Dinamo: „Simt nevoia să vorbesc separat despre el”
Citește mai mult
Florentin Petre și-a luat adio A publicat un mesaj lung după despărțirea de Dinamo: „Simt nevoia să vorbesc separat despre el”
„Mondialul haosului” O legendă a Angliei se revoltă în fața deciziilor autorităților americane: „Râd, dar nu e amuzant”
Campionatul Mondial
15:29
„Mondialul haosului” O legendă a Angliei se revoltă în fața deciziilor autorităților americane: „Râd, dar nu e amuzant”
Citește mai mult
„Mondialul haosului” O legendă a Angliei se revoltă în fața deciziilor autorităților americane: „Râd, dar nu e amuzant”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
echipa nationala a romaniei Campionatul Mondial Miodrag Belodedici mexic cm 2026
Știrile zilei din sport
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Superliga
10.06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Citește mai mult
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Campionatul Mondial
10.06
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Citește mai mult
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Campionatul Mondial
10.06
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026. Sume exorbitante
Citește mai mult
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Superliga
10.06
Dinamo schimbă strategia Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor
Citește mai mult
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:50
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 
08:45
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
09:05
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
22:53
A început treaba la Dinamo Nuno Campos a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial” + Pe cine nu vrea la echipă
A început treaba la Dinamo  Nuno Campos  a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial”  + Pe cine nu vrea la echipă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Campionatul Mondial
10.06
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Citește mai mult
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Tenis
10.06
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Citește mai mult
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
10.06
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
B365
09.06
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
Citește mai mult
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
11.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share