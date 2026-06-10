„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026

Miodrag Belodedici (62 de ani) a explicat cât de periculos este Mexicul, una dintre cele trei țări gazdă ale Campionatului Mondial de anul acesta.

Fostul internațional a evoluat timp de două sezoane la gruparea mexicană Atlante, în perioada 1996-1998.

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Campionatul Mondial este găzduit de SUA, Mexic și Canada și va debuta joi, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, de la ora 22:00.

VIDEO. Miodrag Belodedici: „Te opreau la semafor cu pistolul”

Întrebat despre Campionatul Mondial, care e pe punctul de a începe, Miodrag Belodedici a vorbit despre cât de periculos era Mexicul în perioada când evolua pentru Atlante.

„Atunci era periculos, nu știu acum cum e. Mi-au spus când am venit (n.r. - la Atlante) să nu iau o mașină scumpă sau o mașină bună, că mergeai și te opreau la semafor cu pistolul. Doi sau trei colegi au rămas fără mașini.

Am avut și eu o mașină normală, nu era ceva să sară în ochi. Pe stradă mergeam în locuri sigure.

În primele săptămâni veneau după mine, mă luau de acasă și mă duceau la antrenament. După aceea am învățat drumul și mergeam singur. Dar mi-au spus pe unde să merg, ce să fac, pe unde să nu mă duc. Era periculos”, a declarat Belodedici.

Miodrag Belodedici a jucat 73 de meciuri pentru Atlante și a reușit să înscrie două goluri.

Fostul internațional român a vorbit și despre cât de impresionantă este atmosfera din Mexic.

„Da, am jucat în Mexic doi ani (n.r. - la Atlante, în perioada 1996-1998). Atmosfera e foarte frumoasă acolo. Oamenii sunt foarte pasionați, cântă, îi încurajează pe jucători. Tot timpul aveam stadionul plin”.

Era destul de greu să joci acolo, pentru că Mexicul este deasupra oceanului, la o altitudine de 1.000 de metri și era umiditate, dar aerul rarefiat puțin. Nu prea aveai aer și trebuia să te obișnuiești, mai ales la antrenamente pentru că nu puteai să respiri. Miodrag Belodedici

Belodedici, despre primele partide ale naționalei sub comanda lui Hagi

Naționala României a disputat luna aceasta primele meciuri sub comanda noului selecționer Gheorghe Hagi.

În primul amical, „tricolorii” au remizat cu Georgia, scor 1-1, dar apoi s-au revanșat și au învins-o pe Țara Galilor la București, scor 2-1.

„Speranțe există, normal că există. Cred că o să ne ridicăm, că am ajuns undeva unde nu prea ne e locul.

Nu mai putem să mergem în jos, dacă mai facem un pas în jos o să dispărem. Dar încet, încet o să ne ridicăm”, a mai precizat Miodrag Belodedici.

Aștept Mondialul, normal, ca orice suporter. Aștept să văd ce se întâmplă. Nu susțin nicio echipă. Dacă participa România... Miodrag Belodedici

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