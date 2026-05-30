Danny Armstrong (28 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a transmis un mesaj după ce echipa sa a ratat calificarea în preliminariile Conference League, în urma eșecului cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

Dinamo a fost aproape de revenirea în cupele europene, însă a pierdut dramatic finala barajului.

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, „câinii” au egalat în repriza a doua, prin Mamoudou Karamoko, iar Ofri Arad a marcat golul decisiv în minutul 107.

Armstrong contestă barajul: „Ciudat mod de a decide un loc european”

Armstrong a fost titular în partida de pe „Arc” și a avut una dintre primele ocazii ale meciului, în minutul 2, când șutul său a fost respins în corner de Ștefan Târnovanu.

Mijlocașul ofensiv al lui Dinamo a publicat un mesaj pe Instagram, în care a descris drept neobișnuit modul în care s-a decis ultimul loc european al sezonului.

„Ciudat mod de a decide un loc european... dar acesta este fotbalul...

Mândru de echipă pentru acest sezon. Merităm mai mult, dar nu a fost să fie. Vă mulțumim pentru susținere”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Armstrong a fost unul dintre oamenii importanți ai lui Dinamo în acest sezon.

Scoțianul a bifat 42 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat 6 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit după meci și despre sistemul prin care a fost decis ultimul loc european, însă a evitat să critice regula.

„Putem discuta despre ce este corect și ce nu este corect. Aceasta este regula. Aceasta este Superliga României. Știm regulile înainte să înceapă sezonul.

Eu pot vorbi despre echipa mea. Am împins mulți jucători până la limită pentru a ajunge la acest meci de play-off. Am plătit puțin prețul. Nu este ușor. Dar, din nou, aceasta este regula și trebuie să o acceptăm”, a spus Kopic.

