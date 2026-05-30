„Combinație explozivă” Luis Enrique, despre Arsenal, înaintea finalei Ligii: „Cui îi pasă?”
Martin Odegaard, căpitanul lui Arsenal, cu trofeul Premier League. „Tunarii” vor și Champions acum. Foto: Imago
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 13:00
  • Luis Enrique, antrenorul lui PSG, descrie rivala din finala Ligii Campionilor. Cum joacă, stilul lui Arteta, ce apreciază la Arsenal.
  • PSG - Arsenal se joacă sâmbătă seară, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. 
Doi spanioli. Asturianul Luis Enrique, 56 de ani, antrenorul lui PSG din 2023, și bascul Mikel Arteta, 44, la Arsenal din 2019.

Ei se vor înfrunta în finala Ligii Campionilor, sâmbătă seară, la Budapesta, pe „Puskas Arena”.

Luis Enrique: „Sunt incredibil de competitivi, reflectă caracterul lui Arteta”

„Arsenal este o echipă construită după chipul și asemănarea lui Mikel Arteta. Evident, el a pornit de la ideologia lui Pep Guardiola, un fotbal bazat pe posesie.

Sunt incredibil de competitivi, ceea ce reflectă caracterul lui Mikel”, a declarat Luis Enrique despre rivalii din ultimul act de Champions.

Arsenal este cea mai bună echipă defensivă din Europa, e de câțiva ani așa. Formează o combinație explozivă. Nu se bazează pe un singur jucător și marchează multe goluri din lovituri fixe Luis Enrique, antrenor PSG

Luis Enrique: „Întrebați orice fan Arsenal și sunt sigur că toți sunt încântați”

Lucho nu e de acord cu cei care critică jocul „tunarilor”. „Oamenii ar putea spune că nu marchează goluri grozave în echipă, dar cui îi pasă? Întrebați orice fan Arsenal și sunt sigur că toți sunt încântați.

Au câștigat Premier League. Au meritat-o ​​de la început pentru că au avut un sezon fantastic. Au fost foarte aproape de a câștiga fiecare competiție în care au jucat”.

„Putem marca și din faze fixe, dar ne place să controlăm mingea prin combinații”

Tehnicianul lui PSG s-a întors la jocul echipei sale. „Suntem similari prin faptul că noi, la fel ca Arsenal, încercăm să ne folosim la maximum punctele forte și abilitățile, iar pentru a face asta, trebuie să păstrăm mingea și să jucăm bine.

Putem marca și din faze fixe, dar ne place să controlăm mingea prin combinații, căutând modalități de a fisura apărarea adversarului. Trebuie să facem asta ca echipă”.

