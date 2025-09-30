Seară istorică la Almaty Fanii lui Kairat au luat cu asalt stadionul cu 3 ore înaintea meciului de gală contra celor de la Real Madrid

Fanii lui Kairat Almaty s-au prezentat la stadion cu mai multe ore înaintea duelului cu Real Madrid, din Liga Campionilor.

Partida e de la ora 19:45, pe stadionul „Almaty Central”.

Fanii lui Kairat Almaty s-au mobilizat pentru duelul cu Real Madrid

Kairat Almaty dispută un meci de gală, la primul duel pe teren propriu în Liga Campionilor. Formația kazahă primește vizita celor de la Real Madrid.

Fanii echipei au luat cu asalt stadionul. Cu 3 ore înaintea startului duelului de pe Almaty Central, mii de suporteri ai gazdelor se aflau în apropierea arenei.

Cele 23.000 de bilete puse în vânzare pentru partida de la Almaty au fost epuizate cu 5 zile înainte de duel, potrivit kursiv.media.kz.

Kairat Almaty participă în premieră în Liga Campionilor

Formația din Kazakhstan a reușit o performanță istorică în acest sezon: calificarea în faza principală a Ligii Campionilor.

În tururile preliminare, Kairat a avut un parcurs de excepție:

Turul 1: Kairat - Olimpija Ljubljana (3-1 la general)

(3-1 la general) Turul 2: Kairat - KuPS (3-2 la general)

(3-2 la general) Turul 3: Kairat - Slovan Bratislava (1-1 la general, 4-3 după penalty-uri)

(1-1 la general, 4-3 după penalty-uri) Play-off: Kairat - Celtic (0-0 la general, 3-2 după penalty-uri)

Din punct de vedere geografic, Kairat Almaty este cea mai estică echipă care a participat vreodată în faza principală a Ligii Campionilor.

La debutul în faza principală, echipa kazahă a realizat cea mai lungă deplasare din istoria competiției, pentru duelul cu Sporting, pierdut cu scorul de 1-4.

8.642 de kilometri este distanța dintre Almaty și Lisabona

Clasamentul fazei principale din Liga Campionilor

Loc Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Frankfurt 1 3 2 PSG 1 3 3 Club Brugge 1 3 4 Sporting 1 3 5 Royale Union SG 1 3 6 Bayern 1 3 7 Arsenal 1 3 8 Inter 1 3 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Manchester City 1 3 10 Qarabag 1 3 11 Liverpool 1 3 12 Barcelona 1 3 13 Real Madrid 1 3 14 Tottenham 1 3 15 Dortmund 1 1 16 Juventus 1 1 17 Leverkusen 1 1 18 Bodo/Glimt 1 1 19 Slavia Praga 1 1 20 FC Copenhaga 1 1 21 Pafos 1 1 22 Olympiakos 1 1 23 Atl. Madrid 1 0 24 Benfica 1 0 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 1 0 26 Newcastle 1 0 27 Villarreal 1 0 28 Chelsea 1 0 29 PSV 1 0 30 Napoli 1 0 31 Ajax 1 0 32 Ath. Bilbao 1 0 33 Monaco 1 0 34 Kairat Almaty 1 0 35 Galatasaray 1 0 36 Atalanta 1 0

