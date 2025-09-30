Liga Campionilor Interul lui Chivu, scor de neprezentare! Seara surprizelor: Galata a învins Liverpool, Bodo/Glimt a remizat cu Tottenham

Primele nouă meciuri ale rundei #2 din Liga Campionilor s-au încheiat.

Inter, echipa antrenată de Chivu, s-a impus cu 3-0 pe teren propriu, în fața celor de la Slavia Praga.

Pafos, formația la care joacă românul Vlad Dragomir, a pierdut cu 5-1 în fața celor de la Bayern Munchen.

Surprizele serii au fost produse de Bodo/Glimt și Galatasray. Norvegienii au remizat cu Tottenham, deși i-au condus cu 2-1 până în minutul 89, iar turcii au învins-o pe Liverpool, cu 1-0, prin reușita lui Osimhen.

Real Madrid a câștigat cu 5-0 în fața celor de la Kairat Almaty

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5

Au marcat: Mbappe (min. 25, min. 52, min. 74), E. Camavinga (min. 83), Brahim (min. 90+3)

Atalanta - Club Brugge 2-1

Au marcat: Samardzic (min. 74), Pasalic (min. 87) / Tzolis (min. 38)

Inter Milan - Slavia Praga 3-0

Au marcat: L. Martinez (min. 30, min. 65), D. Dumfries (min. 34)

Pafos - Bayern Munchen 1-5

Au marcat: Orsic (min. 45) H. Kane (min. 15, min. 34), R. Guerreiro (min. 20), N. Jackson (min. 31)

Bodo/Glimt - Tottenham 2-2

Au marcat: Hauge (min. 53, min. 66) / Van de Ven (min. 68), Richarlison (min. 89)

Atletico Madrid - Frankfurt 5-1

Au marcat: Raspadori (min. 4), Le Normand (min. 33), Griezmann (min. 45+1), G. Simeone (min. 70), J. Alvarez (min. 82) / Burkardt (min. 57)

Chelsea - Benfica 1-0

A marcat: R. Rios (min. 18, autogol)

Galatasaray - Liverpool 1-0

A marcat: Osimhen (min. 16)

Marseille - Ajax 4-0

Au marcat: Paixao (min. 6, min. 12), Greenwood (min. 26), Aubameyang (min. 52)

Clasamentul în Liga Campionilor:

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Bayern 2 6 2 Real Madrid 2 6 3 Inter 2 6 4 Tottenham 2 4 5 PSG 1 3 6 Atl. Madrid 2 3 7 Marseille 2 3 8 Sporting 1 3 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Club Brugge 2 3 10 Royale Union SG 1 3 11 Arsenal 1 3 12 Manchester City 1 3 13 Qarabag 1 3 14 Barcelona 1 3 15 Frankfurt 2 3 16 Liverpool 2 3 17 Chelsea 2 3 18 Galatasaray 2 3 19 Atalanta 2 3 20 Bodo/Glimt 2 2 21 Dortmund 1 1 22 Juventus 1 1 23 Leverkusen 1 1 24 FC Copenhaga 1 1 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Olympiakos 1 1 26 Slavia Praga 2 1 27 Pafos 2 1 28 Newcastle 1 0 29 Villarreal 1 0 30 Benfica 2 0 31 PSV 1 0 32 Napoli 1 0 33 Ath. Bilbao 1 0 34 Monaco 1 0 35 Ajax 2 0 36 Kairat Almaty 2 0

