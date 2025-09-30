Liga Campionilor Interul lui Chivu, scor de neprezentare! Seara surprizelor: Galata a învins Liverpool, Bodo/Glimt a remizat cu Tottenham

- Primele nouă meciuri ale rundei #2 din Liga Campionilor s-au încheiat.
- Inter, echipa antrenată de Chivu, s-a impus cu 3-0 pe teren propriu, în fața celor de la Slavia Praga.
- Pafos, formația la care joacă românul Vlad Dragomir, a pierdut cu 5-1 în fața celor de la Bayern Munchen.
Surprizele serii au fost produse de Bodo/Glimt și Galatasray. Norvegienii au remizat cu Tottenham, deși i-au condus cu 2-1 până în minutul 89, iar turcii au învins-o pe Liverpool, cu 1-0, prin reușita lui Osimhen.
Real Madrid a câștigat cu 5-0 în fața celor de la Kairat Almaty
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5
- Au marcat: Mbappe (min. 25, min. 52, min. 74), E. Camavinga (min. 83), Brahim (min. 90+3)
Atalanta - Club Brugge 2-1
- Au marcat: Samardzic (min. 74), Pasalic (min. 87) / Tzolis (min. 38)
Inter Milan - Slavia Praga 3-0
- Au marcat: L. Martinez (min. 30, min. 65), D. Dumfries (min. 34)
Pafos - Bayern Munchen 1-5
- Au marcat: Orsic (min. 45) H. Kane (min. 15, min. 34), R. Guerreiro (min. 20), N. Jackson (min. 31)
Bodo/Glimt - Tottenham 2-2
- Au marcat: Hauge (min. 53, min. 66) / Van de Ven (min. 68), Richarlison (min. 89)
Atletico Madrid - Frankfurt 5-1
- Au marcat: Raspadori (min. 4), Le Normand (min. 33), Griezmann (min. 45+1), G. Simeone (min. 70), J. Alvarez (min. 82) / Burkardt (min. 57)
Chelsea - Benfica 1-0
- A marcat: R. Rios (min. 18, autogol)
Galatasaray - Liverpool 1-0
- A marcat: Osimhen (min. 16)
Marseille - Ajax 4-0
- Au marcat: Paixao (min. 6, min. 12), Greenwood (min. 26), Aubameyang (min. 52)
Clasamentul în Liga Campionilor:
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Bayern
|2
|6
|2
|Real Madrid
|2
|6
|3
|Inter
|2
|6
|4
|Tottenham
|2
|4
|5
|PSG
|1
|3
|6
|Atl. Madrid
|2
|3
|7
|Marseille
|2
|3
|8
|Sporting
|1
|3
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Club Brugge
|2
|3
|10
|Royale Union SG
|1
|3
|11
|Arsenal
|1
|3
|12
|Manchester City
|1
|3
|13
|Qarabag
|1
|3
|14
|Barcelona
|1
|3
|15
|Frankfurt
|2
|3
|16
|Liverpool
|2
|3
|17
|Chelsea
|2
|3
|18
|Galatasaray
|2
|3
|19
|Atalanta
|2
|3
|20
|Bodo/Glimt
|2
|2
|21
|Dortmund
|1
|1
|22
|Juventus
|1
|1
|23
|Leverkusen
|1
|1
|24
|FC Copenhaga
|1
|1
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Olympiakos
|1
|1
|26
|Slavia Praga
|2
|1
|27
|Pafos
|2
|1
|28
|Newcastle
|1
|0
|29
|Villarreal
|1
|0
|30
|Benfica
|2
|0
|31
|PSV
|1
|0
|32
|Napoli
|1
|0
|33
|Ath. Bilbao
|1
|0
|34
|Monaco
|1
|0
|35
|Ajax
|2
|0
|36
|Kairat Almaty
|2
|0