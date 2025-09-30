Noul stadion din România  prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul

Lucrările la noul stadion din Târgoviște, „Dâmbovița Arena”, au avansat semnificativ.

A doua arenă din oraș ar trebui dată în folosință în anul 2026.

Construcția noului stadion din Târgoviște a început în septembrie 2023. Orașul mai are un stadion nou, „Eugen Popescu”, pe care evoluează Chindia acasă în Liga 2.

„Dâmbovița Arena” prinde contur! Lucrările se află în stadiu avansat

Pe aproape trei sferturi din arenă au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul. În acest moment, firma de construcții ACI Cluj se ocupă de finisajele interioare , potrivit liga2.ro.

De asemenea, parcarea subterană a stadionului ar fi finalizată, la fel și vestiarele, ce vor fi dotate cu facilități de recuperare, bazin și saună.

Structura de beton a tribunelor, realizată pe 5 niveluri, este încă în lucru. În două dintre acestea se vor amenaja loje, cabine radio-tv și altele.

Stadionul este proiectat să aibă culoarele de acces în apropierea facilităților. Astfel, autocarele echipelor vor putea pătrunde până la intrarea spre vestiare.

Intrarea pentru persoanele cu nevoi speciale se află la Peluza Sud și este bine delimitată.

Finalizarea construcțiilor este prevăzută pentru anul 2026, conform sursei menționate anterior.

Lucrările la Dâmbovița Arena sunt realizate de inisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin CNI

Stadionul va putea fi folosit pentru competiții de fotbal, rugby și atletism

Caracteristicile noului stadion „Dâmbovița Arena”

Capacitate: 12.402 locuri

Costul lucrării: 271 milioane de lei (aproximativ 55 de milioane de euro)

Etaje: subsol, parter și trei etaje

Pistă de atletism

Peste 500 de locuri (inclusiv locuri pentru persoane cu dizabilități, motociclete și biciclete)

Săli de antrenament, încălzire, recuperare, vestiare, spațiu pentru control antidoping

165 de locuri pentru presă și comentatori

75 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 75 pentru însoțitorii acestora

