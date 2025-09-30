Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, ar fi dorit de AC Milan.

Clubul de pe San Siro l-a avut în vedere și în vară.

Robert Lewandowski a atins o bornă importantă în duelul contra celor de la Real Sociedad, din etapa #7 a LaLiga.

Contractul lui Robert Lewandowski cu FC Barcelona va expira la sfârșitul acestui sezon, iar fotbalistul și-ar putea continua cariera în Italia.

Robert Lewandowski, dorit de AC Milan

AC Milan e pe urmele celui mai bun marcator din istoria naționalei Poloniei, potrivit Mundo Deportivo.

Pini Zihavi, agentul lui Robert Lewandowski, și Igli Tare, directorul sportiv al celor de la AC Milan, ar fi început negocierile pentru o posibilă mutare a polonezului , susține jurnalistul Luca Cohen, conform sursei menționate anterior.

12.000.000 de euro este cota de piață a lui Robert Lewandowski, potrivit Transfermarkt

Speculații despre un posibil transfer al lui Robert Lewandowski pe San Siro au apărut și în această vară.

Deși atacantul catalanilor s-a aflat în vizorul celor de la AC Milan, alături de Dusan Vlahovic și Conrad Harder, „rossonerii” au ales să semneze cu vârful celor de la Chelsea, Christopher Nkunku.

Robert Lewandowski a atins borna de 700 de goluri

În minutul 59 al meciului câștigat de FC Barcelona împotriva lui Real Sociedad, 2-1, Robert Lewandowski a înscris cu capul, în urma unei centrări a lui Lamine Yamal.

Astfel, vârful polonez a ajuns la o bornă istorică: 700 de goluri înscrise în toate competițiile.

Cifrele înregistrate de Robert Lewandowski:

Echipă Meciuri jucate Goluri marcate Bayern Munchen 375 344 FC Barcelona 154 105 Borussia Dortmund 187 103 Lech Poznan 82 41 Znicz Pruszkow 32 21 Naționala Poloniei 160 86

