Kakha Kaladze, 47 de ani, fost fotbalist georgian important, primarul capitalei Tbilisi și parte din partidul aflat la putere în țara sa, apropiat de Rusia și Putin și declarat persona non grata în Ucraina, susține că a discutat de multe ori despre război cu Andrei Shevchenko.

Kakha Kaladze nu mai este unicul jucător georgian care a câștigat Liga Campionilor, după performanța lui Khvicha Kvaratskhelia, campion al Europei în 2025 cu PSG, dar rămâne singurul cu două trofee europene.

Kaladze: după AC Milan, politician în partidul care apropie Georgia de Rusia

Le-a cucerit în 2003 și 2007, de fiecare dată cu AC Milan, la care a jucat nouă ani, între 2001 și 2010.

Retras în 2012, a intrat în politică și face parte din controversatul partid Visul Georgian, aflat la putere din 2012, anti-UE, apropiat de Rusia și Putin, care a reacționat feroce la multe proteste ale gruzinilor.

Kakha Kaladze (în mijloc), alături de prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidze Foto: Imago

Kaladze, 47 de ani, este secretar general al partidului său din 2013, a fost vicepremier (2012-2017) și ministrul al energiei (2016-2017). Iar din 2017 e primarul capitalei Tbilisi.

Kaladze: „Berlusconi l-a sunat pe Putin în fața mea și s-a semnat pacea”

Fostul fundaș central a dat un interviu Gazzettei dello Sport, vorbind nu doar despre fotbal. A încheiat cu politică, Berlusconi, pe care l-a avut patron la Milan, Putin, război, Ucraina și fostul său coleg rossonero Andrei Shevchenko.

„Vă voi spune o anecdotă: în 2008, era război în Georgia, o situație teribilă”, a început el.

M-am dus la Berlusconi, știind că avea o relație bună cu Putin, și l-am întrebat dacă poate face ceva. L-a sunat în fața mea și, la scurt timp după aceea, s-a semnat pacea Kakha Kaladze, ex-fotbalist georgian

„Am vorbit de multe ori cu Shevchenko”. Ucraineanul: „Kaladze nu există pentru mine”

Întrebat dacă a discutat cu „prietenul” Shevchenko despre războiul din Ucraina, a replicat:

„Am vorbit de multe ori. Noi, în Georgia, am trăit ceva similar: războiul este îngrozitor. Dar întrebarea fundamentală pentru mine este următoarea: unde duc toate astea? Nu găsesc un răspuns”.

Kaladze și Shevchenko au fost și adversari. Georgianul a jucat la Dinamo Kiev, Shevchenko era deja la Milan Foto: Imago

Kaladze, care a jucat și la Dinamo Kiev (1998-2001), e însă detestat în Ucraina, declarat persona non grata în decembrie 2024, după reprimarea protestelor din Georgia declanșate împotriva refuzului guvernului de a negocia aderarea la UE, amintește site-ul local Tribuna.

Nu comunic cu Kaladze. Îl susțin pe președintele nostru. Kaladze nu există pentru mine Andrei Shevchenko, în urmă cu un an

Kaladze: „Zelenski să vadă nenorocirile provocate țării sale”

În septembrie 2025, a fost alt conflict major. După ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras atenția la ONU:

„Am pierdut Georgia. Nu ne permitem să pierdem și Moldova”.

Kaladze a reacționat violent.

Zelenski să se uite la propria țară și să spună ce a pierdut, ce a făcut poporului său, țării sale, să vadă nenorocirile provocate. În Ucraina e și mai multă mizerie cu implicarea lui directă Kakha Kaladze, primarul capitalei georgiene Tbilisi

