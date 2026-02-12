„Fură la noi!” Războiul CFR - U redeschide „cazul Valiza”! Acuzații în direct: „Aș aminti un singur nume” » 2 meciuri și 4 suspecți!

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea (42 de ani), președintele „șepcilor roșii”, îi acuză pe rivali că au câștigat două titluri în derby-uri suspecte pe „Ion Moina”.

Replica acidă vine la o zi distanță după ce Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele „feroviarilor”, a amintit de acele partide, plângându-se de arbitraj.

Ce s-a întâmplat la cele două meciuri și cine sunt cei doi jucători suspectați de blat, în rândurile de mai jos.

A trecut aproape o săptămână de la derby-ul de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, dar tensiunea în Cluj rămâne la cote înalte. Iuliu Mureșan a reușit marți să-i enerveze atât pe rivalii de la FCSB, cât și pe cei de la U Cluj.

Războiul CFR - U redeschide „cazul Valiza”

„Să nu uitați că noi am luat două titluri la U Cluj pe teren, și ambele cu scandal. Atunci, cu Cadu, dacă țineți minte, l-a luat Bornescu și arbitrul stelist, ăla cu barbă, călugăr, ne-a umilit cu arbitrajul lui. Îmi cer scuze că i-am uitat numele, că nu am vrut să îl țin minte .

U Cluj probabil că e frustrată, fiind echipa extraordinară, îi respect, dar n-au câștigat decât o Cupă a României în 1965. Noi am câștigat două titluri la ei pe teren”, a spus președintele ardelenilor la Prima Sport.

U Cluj, replică acidă pentru CFR: „Fură la noi!”

După reacția campioanei, a venit și rândul „șepcilor roșii” să riposteze. Iar Radu Constantea, omologul lui Mureșan, a lovit în plin, acuzându-i pe „feroviari” de aranjamente la două dintre primele titluri.

„Domnul Mureșan mi-a lăsat un gust amar, din păcate. Au fost vreo 6 minute în care a prezentat o situație din rivalitatea acestor echipe despre care credeam că a fost îngropată. Dar a ținut să-i facă pe suporterii noștri frustrați, să ne reamintească câte titluri au ei și că noi suntem doar cu acea Cupă din 1965.

Îi transmit că n-avem nicio frustrare și suntem extrem de bucuroși că avem acea Cupă. M-a dezamăgit foarte tare. M-a deranjat pentru că știu foarte multe lucruri care s-au întâmplat, începând cu 2004 și până în 2015-2016, și sentimentul pe care l-am avut noi, suporterii lui U, în acea perioadă. De când sunt eu președinte aici, n-am amintit de acea perioadă, dar avem și noi suficiente argumente despre ea.

N-aș vrea să intru în detalii, dar vreau să reamintesc de titlurile câștigate pe stadionul nostru. Ca să nu intru în detalii amănunțite, m-aș referi doar la titlul câștigat pe vechiul «Ion Moina». Aș reaminti un singur nume, jucătorul nostru Bilica. Și aș închide acest subiect.

Aș încheia cu o mică anecdotă, cu o glumă, pentru că l-am auzit pe domnul Mureșan cum povestea, tot în formă de glumă, că avea un prieten de etnie maghiară pe care, înaintea meciurilor cu U Cluj, îl întreba: «Batem la ei?», iar el confirma: «Batem la ei!». În același timp, și eu aveam un prieten de etnie maghiară din copilărie care, înainte de fiecare meci cu CFR, dovedite ulterior cu probleme, mă întreba: «Fură la noi?», iar eu confirmam: «Fură la noi!»” , a replicat Constantea la Prima Sport.

CFR, titluri cu scandal pe terenul lui U Cluj

Oficialul „studenților” se referă la primul titlu câștigat de CFR Cluj, în 2008, și la al treilea, în 2012. Ambele au fost câștigate după victorii în meci direct cu U Cluj.

2008, etapa #34 (ultima). U Cluj - CFR Cluj 0-1

Suspectați de blat: Fabio Bilica, Andre Astorga.

2012, etapa #31 (penultima). U Cluj - CFR Cluj 2-3

Suspectați de blat: Claudiu Niculescu (antrenor), Adrian Cristea.

Ce s-a întâmplat în 2008

Celebrul meci din dosarul „Valiza” care i-a adus lui Gigi Becali o condamnare la 3 ani de închisoare pentru dare de mită. Înainte de ultima rundă, CFR era pe primul loc și avea un punct avans față de FCSB. Pentru a se asigura că „șepcile roșii” își vor apăra corect șansele, patronul roș-albaștrilor a trimis la Cluj o valiză cu 1,7 milioane de euro. Miza era uriașă pentru că titlul aducea și calificarea directă în grupele Ligii Campionilor.

FCSB avea nevoie măcar de o remiză, însă CFR s-a impus, 1-0, printr-un gol marcat din penalty de Ricardo Cadu, și a câștigat primul titlu din istoria clubului. Penalty-ul a fost făcut chiar de jucătorul invocat de Constantea, Fabio Bilica. În minutul 60, fundașul i-a sărit în spate lui Diego Ruiz, arbitrul Ovidiu Hațegan indicând imediat punctul cu var.

Gestul brazilianului l-a transformat în suspectul numărul 1 al unui posibil blat cu CFR.

O să-l luăm la Steaua pe ăla de la U Cluj care a făcut penalty cu CFR, să facă autodenunţul, să vedem de ce l-a făcut şi pentru cât l-a făcut. Îl iau la Steaua şi să facă autodenunţul, să vedem pentru ce a făcut el 11 metri aiurea aşa. Gigi Becali, în 2008, pentru prosport.ro

La un an distanță, Bilica îl acuza pe Hațegan, în dialog cu gsp.ro: „Nu a fost deloc lovitură de pedeapsă, arbitrul a greşit!”. Apoi dezvăluia că a fost contactat de cei de la CFR Cluj, însă susținea că a respins oferta de blat:

„Cu trei zile înainte de meci, după ce am terminat antrenamentul, m-au sunat nişte jucători de la CFR! Mi-au cerut să ne întâlnim undeva, în oraş. M-am dus. Acolo mi-au spus s-o las mai moale în meciul cu ei. N-au vorbit de nicio sumă anume, dar mi-au zis doar că este vorba de bani mulţi. Însă eu i-am refuzat. Aici s-a încheiat întreaga discuţie!”.

Să vorbească jucătorii străini de la CFR, ei ştiu mai bine ce au făcut înainte de meci cu străinii de la U. Acolo nu a mai fost vorba de premieri! Mirel Rădoi, căpitanul FCSB, în 2008

Bilica, trecut dubios: acuzat și arestat pentru corupere de minori și viol

Bilica a plecat de la U Cluj în vara lui 2008, după doar un tur în Liga 1. A ajuns în Turcia, la Sivasspor, iar un an mai târziu la Fenerbahce, unde a câștigat titlul, Cupa și Supercupa!

Bilica a fost arestat în urmă cu 3 ani pentru neplata pensiei alimentare, fiind eliberat după câteva ore. Globo scria atunci despre trecutul dubios al brazilianului.

În 2000, pe când juca în Italia, la Venezia, Bilica a fost arestat pentru corupere de minori! În 2013 a ajuns din nou pe mâna poliției, fiind suspectat că ar fi violat o vecină din Brazilia. A fost reținut în repetate rânduri pentru neplata pensiei alimentare.

Marius Baciu mai oferă un nume: Andre Astorga

Prezent în studioul Prima Sport, Marius Baciu, fost căpitan al Stelei, s-a implicat în discuție: „Știu și așa e. Știu mai multe. Știu perioada respectivă. Mai am un nume: Astorga”.

Fostul fundaș a evoluat în turul sezonului 2007/2008 chiar la U Cluj, plecând în iarnă la Gaz Metan, după transferurile brazilienilor Fabio Bilica și Andre Astorga, care au devenit titulari în centrul defensivei ardelenilor.

Baciu a fost coleg cu Astorga în Germania, la Rot-Weiss Oberhausen, și susține că sud-americanul a fost ridicat de poliție, fiind suspectat de meciuri trucate:

„Au fost multe discuții atunci în jurul meciului. Eu am plecat de la U Cluj după ce au venit ei. Eu am pomenit numele lui Astorga. A jucat cu mine când am fost în Germania, aici e problema. Eu îl cunoșteam.

Băiatul ăsta a fost arestat după un meci al nostru, cred că am jucat cu Mainz în deplasare, nu mai știu sigur. A doua zi a venit poliția și a ridicat doi colegi, pe el și pe un albanez pentru meciuri… Dumnezeu știe!

Și după aceea a venit la U Cluj! Eu nu l-am mai văzut de atunci, apoi văd că apare la Cluj. Eram încă acolo când a venit. Când l-am văzut, eram terminat. I-am și spus lui nea Gigi Mulțescu, antrenor atunci: «Aveți grijă pe cine băgați în casă!». I-am explicat toată situația din Germania. Te poți gândi la orice! Băiatul ăsta a și jucat titular atunci”.

Astorga a marcat 2 goluri în 12 meciuri pentru U Cluj, în 2008. În 10 dintre partide a făcut pereche în centrul defensivei cu Bilica, însă nu și la meciul incriminat cu CFR, când a fost rezervă neutilizată.

Ce s-a întâmplat în 2012

U Cluj - CFR s-a disputat iniția pe 8 mai, însă Alexandru Tudor era nevoit să oprească meciul după 25 de minute. Adrian Cristea îl faulta în careu pe Mureș, iar Cadu marca din penalty pentru 1-0. Portughezul a mers să se bucure în fața galeriei lui U, moment în care Mircea Bornescu, portarul alb-negrilor, l-a luat la pumni! A izbucnit o bătaie generală, iar arbitrul a oprit definitiv meciul.

Partida s-a rejucat înainte de ultima etapă, când CFR și FC Vaslui erau la egalitate de puncte, iar FCSB era la două puncte distanță. Un pas greșit relansa lupta pentru titlu, în ultima etapă fiind programat derby-ul CFR - FCSB.

La al doilea meci, U Cluj intra la cabine în avantaj, 1-0, și își mărea avansul imediat după pauză. Ambele goluri marcate de Marian Cristescu. Adrian Cristea era însă eliminat la două minute distanță de al doilea gol, iar CFR avea să întoarcă rezultatul prin Gabi Mureșan (51), Sougou (66) și Cadu (89-penalty).

Florian Walter i-a suspectat pe Niculescu și Cristea

Soarta meciului s-a întors după eliminarea lui Adrian Cristea, care vedea în minutul 49 al doilea „galben” după ce l-a lovit cu palma peste față pe Lionn, în timp ce proteja balonul.

Adrian Marțian, omul de afaceri care, în 2012, alături de Adrian Mutu, a dorit să cumpere U Cluj de la Florian Walter, dezvăluia că patronul „șepcilor roșii” îi suspecta de blat pe antrenorul Claudiu Niculescu și pe Adrian Cristea.

„Eu ştiu de la Florian Walter, că am discutat de mai multe ori cu el, şi au fost mai mulţi oameni acolo de faţă, printre care şi Ioan Mărginean, că meciul cu CFR a fost aranjat de către jucători. Era şi el foarte supărat. De aceea nu l-am dorit la U Cluj pe Niculescu, dacă aș fi preluat clubul în 2012, pentru că eu cred că şi el a fost implicat.

Așa mi-a zis Walter că îl bănuieşte şi pe el dar şi pe Adrian Cristea. Mai ales dacă ne gândim cum a luat al doilea galben Cristea, a fost totul mult prea suspect. Walter a spus că s-a simţit trădat la acel meci. Toţi spun multe, dar fotbalul se vede, se vede când o echipă merge sau nu merge”, susținea Marțian la Realitatea FM Cluj.

Cristea făcuse și penalty-ul din care Cadu deschidea scorul în partida inițială, după un fault imprudent asupra lui Mureșan.

Conform gsp.ro, Niculescu era și el suspectată pentru că Walter i-ar fi cerut să-l schimbe la pauză pe Adrian Cristea, care avea deja „galben”, însă tehnicianul ar fi refuzat.

Meciul a ajuns și la DNA 3 ani mai târziu, însă n-au existat urmările din cazul „Valiza”.

Claudiu Niculescu se apăra în acel moment: „Nu mi-e frică de vreo anchetă DNA. Adrian Cristea dăduse două pase de gol, ce motiv aveam să-l schimb?

La arbitru am o suspiciune, penalty-ul acordat a fost inexistent, a fost un arbitraj părtinitor. Dar nu am dovezi. Mi-am făcut autocritica, mai ales în noaptea de după meci. E normal să-ţi dea de gândit, conduci cu 2-0, CFR nu ajungea la poartă…”.

Arbitrul croat, acuzat și el

Pe lângă Niculescu și Cristea, și arbitrul Ante Vucemilovic a fost suspectat din cauza penalty-ului acordat în minutul 88 pentru CFR. Reluările au arătat că Pantelis Kapetanos a căzut ușor în careu la un duel cu Lukasz Szukala.

„Căile Ferate Române ajung şi în Croaţia. Arbitrul de-abia aştepta să dea un penalty. A stat la pândă şi a aşteptat ocazia potrivită. La final erat atât de fericit, ziceai că a cîştigat la Loto. Hoţii n-au frontieră”, acuza Adrian Porumboiu, atunci patron la FC Vaslui, principala rivală a „feroviarilor” în lupta pentru titlu.

VIDEO. Golul marcat de Nistor în CFR - U Cluj 3-2

